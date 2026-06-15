Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.06.2026
NEWSROOM XYZ
15.06.2026 12:34

Afera Zondacrypto. Radosław Piesiewicz: PKOl wypłacił nagrody dla olimpijczyków dzięki prywatnym sponsorom

Pokryliśmy zobowiązania po Zondacrypto wobec sportowców i trenerów dzięki prywatnym sponsorom – powiedział prezes PKOl Radosław Piesiewicz. Giełda kryptowalut miała wypłacić im tokeny za udział.

– Pieniądze za zobowiązania po Zondacrypto zostały rano przelane na konta naszych sportowców i trenerów – ogłosił w poniedziałek prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.

Na nagrody w łącznej wysokości 1,1 mln zł czekali od zakończenia Zimowych Igrzysk skoczkowie Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek oraz panczenista Władimij Siemirunnij, a także dwaj trenerzy.

Radosław Piesiewicz zapewnił, że PKOl pokrył zobowiązania „od A do Z”, „bez udziału spółek z udziałem Skarbu Państwa, a dzięki prywatnym sponsorom”. Nie powiedział jednak, o kogo chodziło. Podkreślił, że spełnił obietnicę złożoną sportowcom i szkoleniowcom.

– Chciałem serdecznie podziękować Władkowi Siemirunnemu, Pawłowi Wąskowi i dwóm trenerom. Rozmowa z nimi i ich zrozumienie były niesamowite – stwierdził.

Prezes nie wymienił jednak nazwiska Kacpra Tomasiaka. Kilkanaście dni temu matka skoczka skrytykowała publicznie PKOl.

Polecamy: PIT od kwot, których nie można wypłacić? Zondacrypto i pułapka podatkowa

Afera Zondacrypto uderza w polskich olimpijczyków

Zondacrypto została sponsorem generalnym PKOl w październiku 2025 r. Dzięki giełdzie kryptowalut nagrody mieli otrzymać nie tylko medaliści, ale też zawodnicy, którzy we Włoszech zajęliby miejsca 4-8. Premię mieli otrzymać w tokenach.

Zanim jednak udało im się spieniężyć te pieniądze, wybuchła afera Zondacrypto. Spółka straciła płynność, a prezes Przemysław Kral uciekł z Polski. Według prokuratury pokrzywdzonych jest w niej przynajmniej kilkaset osób, a szkody wyniosły co najmniej 350 mln zł.

Sprawa objęła także olimpiczyków, którzy mieli otrzymać łącznie 1,38 mln zł w tokenach. Jak zapewniła rzeczniczka PKOl Katarzyna Kochaniak-Roman, „większość” z należnych zawodnikom z miejsc 4-8 pieniędzy – 280 tys. zł – pokrył jeden ze sponsorów PKOl już w połowie kwietnia.

Źródło: PAP, XYZ

PKOl zerwie umowę z Zondacrypto? Prezes: „ja też dużo straciłem"
Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Pokryliśmy zobowiązania po Zondacrypto wobec dzięki sponsorom – powiedział prezes PKOl.
Fot. Piotr Nowak/PAP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Kolejne F-35 dla Polski. Gen. Wiesław Kukuła i szef MON potwierdzają
W piątek nad Polską przeleciały samoloty F-35. Od Trójmiasta po Kraków, zrobiły swoistą rundę honorową nad krajem. A szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła złożył na temat amerykańskich maszyn…
12.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kto rządzi w lodowej Polsce? Rynek ma wartość 5 mld zł, a gigant chce zdetronizować lidera
– W Polsce jesteśmy wśród liderów rynku. Mamy ambicję, żeby zostać numerem jeden. Myślę, że fakt, iż staliśmy się organizacją skoncentrowaną wyłącznie na kategorii lodów bardzo nam w tym pomoże –…
14.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Bez przelewu, ale z bilionem „na koncie”. Ile na debiucie SpaceX zarobi Elon Musk
SpaceX wchodzi na giełdę z wyceną, która bardziej przypomina manifest wiary w przyszłość niż klasyczną kalkulację biznesową. Debiut wart 75 mld dolarów ma sfinansować marsjańskie ambicje, rozwój…
12.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Głos staje się aktywem. Startup Moody Pines chce oddać kontrolę artystom
Startup Moody Pines pozyskał finansowanie od amerykańskich funduszy venture capital oraz polskiego S20. Spółka rozwija technologię voice AI opartą na współpracy z artystami i modelu, w którym twórcy…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Nawet 700 euro dopłaty do urlopu. Francja walczy z wykluczeniem turystycznym
Średni budżet przeznaczony przez francuskie gospodarstwo domowe na wakacje latem 2026 roku wyniesie o 287 euro mniej niż w latach poprzednich. Francja pozostaje ulubionym celem podróży Francuzów,…
13.06.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Gwiazdy światowej sztuki z wizytą u Gierowskiego. To trzeba zobaczyć!
Prace Olafur Eliasson, Mona Hatoum czy William Kentridge można dziś oglądać w Warszawie pod opieką kuratora znajdującego się na liście 100 najpotężniejszych osób świata sztuki. Jedna z…
13.06.2026