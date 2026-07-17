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NEWSROOM XYZ
17.07.2026 11:30

Akcja Diss na raka rozliczona. Fundacja Cancer Fighters zebrała 293 mln zł

Fundacja Cancer Fighters zamknęła rozliczanie wpływów z akcji Diss na raka, w trakcie której zebrała niemal 293 mln zł. To rekordowa zbiórka w historii internetu. Teraz fundacja tłumaczy, jak będzie wydatkować pieniądze.

Stream Łatwogang zebrał rekordową ilość pieniędzy. W finale streamu oprócz youtubera, wziął udział m.in. Bedoes (autor hitu, który zainicjował akcję) oraz podopieczni fundacji Cancer Fighters
Akcję rozpromowali streamer Łatwogang i raper Bedoes. Obaj są na zdjęciu w trakcie streamu z podopiecznymi fundacji.
Fot. Youtube

W ramach akcji Diss na raka zebraliśmy 292 738 293,05 zł – podała Fundacja Cancer Fighters.

Akcję rozpromował Łatwogang – internetowy twórca, który wsparł inicjatywę, organizując 9-dniowy stream, w trakcie którego zebrał 251 mln zł. Stream ustanowił m.in. rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. Poprzedni rekord należał do organizacji francuskiej organizacji Z Event, która w trakcie 4-dniowego streama we wrześniu 2025 r. zebrała równowartość 73 mln zł.

Niemały rozgłos zdobyła także piosenka „Ciągle tutaj jestem”, którą nagrał raper Bedoes z Mają Mecan, 11-letnią dziewczynką chorą na białaczkę limfoblastyczną.

W zbiórkę zaangażowały się także polskie firmy. Wśród największych darczyńców znaleźli się XTB, InPost, Zen.com, WK Dzik czy Kuchnia Wikinga.

Fundacja wydała już prawie 18 mln zł na „najpilniejsze potrzeby”, wspierając 209 osób.

Od teraz jednak przy podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu reszty środków fundację będzie wspierać nowo powołana Rada Ekspercka. W jej skład weszli przedstawiciele środowiska medycznego, prawa oraz reprezentanci pacjentów.

Fundacja uruchomiła też stronę internetową pod adresem dissnaraka.cancerfighters.pl, gdzie zamierza publikować na bieżąco wszystkie informacje, by zapewnić transparentność wydatkowania środków.

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