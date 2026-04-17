Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.04.2026
NEWSROOM XYZ
17.04.2026 07:15

Akcje Netfliksa mocno tracą po publikacji wyników kwartalnych i rezygnacji prezesa

Akcje Netfliksa spadają o blisko 10 proc. w piątek rano podczas handlu pozasesyjnego po tym, jak gigant streamingu opublikował raport finansowy za pierwszy kwartał. Firma ogłosiła również, że Reed Hastings, współzałożyciel i obecny prezes Netfliksa, opuści zarząd w czerwcu po upływie swojej kadencji.

Netflix przebił oczekiwania Wall Street pod względem przychodów, osiągając 12,25 mld dolarów w pierwszym kwartale. Było to więcej niż 12,18 mld dolarów oczekiwane przez analityków ankietowanych przez LSEG oraz o 16 proc. więcej niż 10,54 mld dolarów ogłoszone w analogicznym kwartale rok wcześniej.

Zysk Netfliksa już oczekiwań nie spełnił. Na akcję wyniósł 1,23 dolara, prawie dwa razy więcej niż 66 centów na akcję, które Netflix odnotował w tym samym okresie ubiegłego roku. Wynik ten nie jest jednak porównywalny z oczekiwaniami analityków na poziomie 76 centów.

„Netflix zmienił moje życie na wiele sposobów, a moim najwspanialszym wspomnieniem jest styczeń 2016 roku, kiedy umożliwiliśmy niemal całej planecie korzystanie z naszych usług" – napisał Hastings w czwartkowym liście do akcjonariuszy.

Zgodnie z treścią listu Hastings skupi się teraz na filantropii i innych przedsięwzięciach.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu aplikacja Netflix. Fot. Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
16.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
15.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
15.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
17.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
14.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
16.04.2026