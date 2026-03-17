17.03.2026 14:55

Akcje PGE z dwucyfrowym wzrostem. Spółki energetyczne najsilniejsze na GPW

Na wtorkowej sesji wyróżniają się spółki energetyczne, zwłaszcza PGE, której akcje rosną o ponad 10 proc. To najsilniejszy wzrost w WIG20. Zwyżkują też notowania Enei i Tauronu.

Na godz. 14.35 WIG-Energia, indeks spółek energetycznych, rośnie o 8,6 proc. i jest najsilniejszym indeksem sektorowym. To efekt wzrostów PGE, Tauronu i Enei, które razem mają niemal 90-procentowy udział w portfelu.

PGE drożeje o 10,2 proc. jest najsilniejszą spółką w WIG20. Enea rośnie o 9,4 proc., a Tauron– o 8,5 proc.

Polecamy: Tauron pokazał wyniki za IV kw. 2025 r. Zysk netto wyraźnie poniżej oczekiwań

Deklaracje ws. ETS napędzają wzrosty

Według analityka DM Trigon Michała Kozaka wzrosty to efekt poniedziałkowych zapowiedzi szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Stwierdziła ona, że europejski System Handlu Emisjami, znany jako ETS, sprawdził się jako napęd transformacji, ale teraz musi zostać dostosowany do nowych realiów. Dodała, że w ramach przeglądu zostanie określona bardziej realistyczna ścieżka dekarbonizacji.

Zapowiedź KE oznacza więcej darmowych uprawnień CO2 dla przemysłu i wolniejszy proces wycofywania uprawnień z rynku. Zgodnie z naszymi przypuszczeniami nie zapowiada się na radykalny zwrot w polityce klimatycznej ani w ETS, tym bardziej w merit order. Przyjęcie pułapów cenowych na poziomie UE dla gazu jest wg nas mało prawdopodobne. Jest natomiast możliwe na poziomie budżetów krajowych: wybór padnie prawdopodobnie na zgody na subsydia dla odbiorców na poziomie krajowym” – ocenia ekspert.

Ten scenariusz w naszej opinii może ograniczyć odbicie cen CO2 (słabość vs. ceny gazu i węgla), co może być pozytywne dla wyników PGE” – dodał.

Dodał, że spadki, które w ostatnich dniach notowały na GPW spółki energetyczne, były zbyt duże.

„Były obawy o dystrybucję z powodu ryzyk w tym obszarze, ale uważamy, że polski sektor energetyczny przereagował, porównując do notowań spółek europejskich” – stwierdził Michał Kozak.

We wtorek podobnie jak szefowa Komisji Europejskiej o ETS2 wypowiadał się premier Donald Tusk. Zapewnił, że „Polska będzie domagała się specyficznie polskich rozwiązań”, bo system negatywnie wpływa na ceny energii. Dodał też, że przyszłość polskiej energetyki to OZE i atom.

Przeczytaj więcej: Premier Donald Tusk chce „polskich rozwiązań” w ramach ETS2. „Będziemy działali nie ideologicznie, a praktycznie”

Źródło: PAP, XYZ

Akcje mBanku z silnym wzrostem. Dzień na GPW 16 marca 2026 r.
PGE jest we wtorek najsilniejszą spółką w WIG20. Fot. PAP/ Albert Zawada
Akcje mBanku z silnym wzrostem. Mocne Pepco, Allegro traci. Dzień na GPW 16 marca 2026 r.
Poniedziałek przyniósł wyraźny wzrost akcji mBanku po tym, jak UniCredit ogłosił zamiar objęcia akcji największego akcjonariusza spółki. Na WIG20 dobrze wypadło też Pepco, w przeciwieństwie do Allegro, które zaliczyło najsilniejszy spadek w indeksie. GPW zamyka sesję z umiarkowanymi wzrostami.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sojusz gigantów. Allegro i Lux Med rozkręcą usługi medyczne w e-commerce. „Wierzymy w gigantyczny sukces”
Liderzy e-commerce i opieki medycznej połączyli siły, by rozpowszechnić dostęp do zdrowotnych usług. Dla Allegro to element strategii wejścia na wart setki miliardów złotych rynek usług. Grupę Lux Med ma to przybliżyć do miliona indywidualnych klientów. Dla obu firm to dopiero początek.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czy zwalnianie „na chłodno” jest możliwe? „Moglibyśmy mieć dużo mniej sporów w sądach”
Zwolnienia na rynku pracy a prawo: jakie są najczęstsze przyczyny zwolnień i jak unikać konfliktów w procesie rozstania.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
0,5 mld zł wydane na Izerę. Pieniądze popłynęły do Chin, auta wciąż nie ma
Spółka, która miała być pierwszym polskim producentem samochodów elektrycznych Izera, walczy o 4,5 mld zł z KPO. Portal XYZ dotarł do dokumentów pokazujących, że w latach 2018–2023 ElectroMobility Poland wydała setki milionów – m.in. na chińskie centrum badawcze, włoskiego producenta tapicerki i firmy doradcze. Fabryki w Jaworznie i elektrycznego samochodu jak nie było, tak nie ma.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
InPost rzuca rękawicę Allegro: powstało narzędzie AI do robienia zakupów. Bez prowizji dla sprzedających
To jedna z największych rewolucji w polskim e-commerce od lat. InPost uruchamia asystenta AI, dzięki któremu będzie można robić zakupy z poziomu aplikacji InPost Mobile. Narzędzie już teraz pozwoli na zakupy u 4 tys. sprzedających. Bez prowizji. Co to oznacza dla branży?
16.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Naucz się patrzeć! Wystawa, na którą koniecznie trzeba pójść
To ciekawe, że by zobaczyć najważniejszą wystawę sztuki XX i XXI wieku w Polsce nie jedzie się do Warszawy czy Krakowa, ale do... Łodzi. To tam właśnie pokazywane są „Sposoby widzenia”.
15.03.2026