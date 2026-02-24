Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
NEWSROOM XYZ
24.02.2026 12:43

Alior liczy, że przychody w 2026 r. będą porównywalne rok do roku, a koszty wzrosną o mniej niż 5 proc.

Alior Bank liczy, że w 2026 r. wzrost biznesu skompensuje negatywny wpływ spadku stóp procentowych i przychody banku będą na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznych, a dynamika wzrostu kosztów działania nie będzie wyższa niż 5 proc. rok do roku – poinformował wiceprezes banku Zdzisław Wojtera.

– Jeśli chodzi o wynik odsetkowy, to jest to oczywiście wyzwanie dla banku – utrzymanie go na tym samym poziomie. Myślę, że bardziej należałoby popatrzeć na to całościowo, czyli uwzględniając wynik prowizyjny. Naszą ambicją byłoby takie ukształtowanie przychodów w 2026 r., aby były to kwoty porównywalne do 2025 r., czyli zakładamy, że przyrost nowego biznesu będzie wystarczający, aby ten ubytek z tytułu wpływu zakładanych cięć stóp procentowych w 2026 r. można było skompensować – powiedział Zdzisław Wojtera, wiceprezes banku odpowiedzialny za obszar finansów.

W 2025 r. wzrost kosztów działania banku, skorygowany o wpływ kosztu składek BFG, wyniósł 5 proc. rok do roku.

Czytaj także: Alior Bank pokazał kwartalne wyniki. Zysk netto przebił oczekiwania

– Naszą ambicją byłoby utrzymanie wzrostu kosztów w 2026 r. zdecydowanie poniżej 5 proc. Nawet włączając koszty BFG, zakładam, że postaramy się utrzymać to poniżej 5 proc. – powiedział Wojtera.

W 2025 r. portfel kredytowy ogółem banku wzrósł o 4 proc. rok do roku. Bank liczy, że 2026 r. przyniesie dalszy wzrost.

– W obszarze klienta detalicznego spodziewamy się pozytywnej dynamiki. W obszarze kredytów ratalnych bardziej stagnacji, bo ten rynek już tak nie rośnie dynamicznie, pożyczki rosną, a w obszarze hipotecznym będą zdecydowane wzrosty – powiedział prezes banku Piotr Żabski.

– W obszarze klienta biznesowego będziemy rosnąć. Na tych segmentach, na których się dobrze czujemy, czyli firmy małe i średnie. Na mikro też chcemy rosnąć, ale bezpiecznie, żeby nie wywołać kryzysu z ryzykiem (…) – dodał.

Przeczytaj również: Rekordowe zyski banków. W tym roku może nie być już tak dobrze

Źródło: PAP

Placówka Alior Banku w Warszawie
Na zdjęciu z 2024 r. placówka Alior Banku w Warszawie. Fot. PAP/ Albert Zawada
