24.02.2026 07:00

Alior Bank pokazał kwartalne wyniki. Zysk netto przebił oczekiwania

W opublikowanych przez Alior Bank we wtorek wynikach za IV kw. 2025 r. wyróżnia się zysk netto. Przekroczył on o 15 proc. oczekiwania rynku. Wzrósł także wynik z prowizji, ale spadł wynik odsetkowy. Bank ogłosił, że spełnia kryteria wypłaty 50 proc. dywidendy.

Zysk netto grupy Alior Banku sięgnął w IV kw. 2025 r. 687,7 mln zł. To o 15 proc. więcej od prognoz analityków, którzy oczekiwali 598 mln zł. Oznacza to także wzrost o 12 proc. w ujęciu rocznym i 22 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wskaźnik ROE (zwrotu z kapitału) w IV kw. 2025 r. wyniósł 21,7 proc.

Spadł za to wynik odsetkowy, który sięgnął 1,265 mld zł – o 3,6 proc. mniej r/r i o 2,4 proc. mniej k/k. Był też o niemal 1 proc. niższy od konsensusu rynkowego.

Z kolei wynik z prowizji wyniósł 240,2 mln zł. To o 6 proc. więcej, niż przewidywał rynek, oraz o 8,6 proc. więcej r/r i o 2,6 proc. więcej k/k.

Koszty ogółem wyniosły 565,2 mln zł – o 5 proc. mniej od rynkowych oczekiwań i o 3,5 proc. mniej r/r. Utrzymały się jednak na poziomie z III kw. 2025 r.

Saldo rezerw to z kolei 50,5 mln zł. Jest o 61,5 proc. niższe od konsensusu rynkowego, a także o 49 proc. r/r i o 59 proc. k/k.

Alior Bank spełnia kryteria wypłaty 50 proc. dywidendy

Alior Bank zapewnił, że spełnia kryteria Komisji Nadzoru Finansowego pozwalające na wypłatę dywidendy w wysokości do 50 proc. zysku netto.

W całym 2025 r. zysk netto grupy sięgnął 2,37 mld zł. To spadek o 3 proc. r/r

Na początku 2025 r. akcjonariusze banku zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 1,2 mld zł. Dało to wtedy 9,19 zł na akcję.

Źródło: PAP

Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
24.02.2026