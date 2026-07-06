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06.07.2026 11:01

Allegro ma umowę z Arvato na obsługę projektu One Fulfillment

Allegro zawarło z firmą logistyczną Arvato umowę dotyczącą kompleksowej obsługi logistycznej projektu Allegro One Fulfillment.

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Allegro zawarło z firmą logistyczną Arvato umowę dotyczącą kompleksowej obsługi logistycznej projektu Allegro One Fulfillment.. Fot. Piotr Swat/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

W ramach współpracy Arvato uruchomi centrum logistyczne zlokalizowane w Dąbrówce koło Zgierza (w okolicach Łodzi). Jego start operacyjny planowany jest na wrzesień. Początkowo powierzchnia magazynowa ma wynosić około 15 tys. m kw. Planowane jest jej powiększenie.

Umowa została zawarta na okres pięciu lat. Zakłada elastyczny rozwój operacji wraz z zakładanym wzrostem projektu One Fulfillment. Docelowo centrum logistyczne stworzy 250 miejsc pracy.

One Fulfillment to usługa logistyczna, która umożliwia sprzedającym na platformie Allegro przekazanie firmie pełnej obsługi magazynowej i realizacji zamówień. Model zakłada, że sprzedający wysyła produkty do magazynów Allegro, a następnie firma przejmuje operacje logistyczne – od magazynowania, przez pakowanie po wysyłkę.

– Rozwój One Fulfillment by Allegro to jeden z kluczowych elementów naszej strategii wspierania sprzedających i podnoszenia jakości doświadczeń zakupowych klientów. Partnerstwo z Arvato pozwala nam na szybsze skalowanie usług logistycznych w sposób efektywny i niezawodny. Ta współpraca stanowi ważny element realizacji naszych długoterminowych planów rozwoju usług logistycznych – skomentowała nawiązanie współpracy Agnieszka Janicka, dyrektorka ds. fulfillment operations w Allegro.

Arvato to firma świadcząca m.in. usługi logistyczne dla firm z branży handlu e-commerce i omnichannel. Należy do niemieckiego konglomeratu Bertelsmann. W ramach umowy Arvato zapewni Allegro pełen zakres usług dla kanału B2C. Będzie to przyjmowanie dostaw, magazynowanie, kompletowanie i realizacja zamówień, obsługa zwrotów oraz usługi dodatkowe.

– Wybór Arvato jako partnera operacyjnego w projekcie One Fulfillment by Allegro to dla nas potwierdzenie naszych kompetencji i doświadczenia w realizacji kompleksowych usług logistycznych. Nowa lokalizacja pod Łodzią zapewnia skalowalność oraz elastyczność niezbędną do obsługi dynamicznie rosnącego rynku e-commerce, a także stworzy solidne fundamenty dla dalszego rozwoju tego projektu – wskazała Lidia Ratajczak-Kluck, prezeska Arvato Polska.

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