Allegro nie musi zmieniać sposobu wyświetlania metod dostawy, dopóki sąd nie rozpatrzy zażalenia spółki

Allegro na razie nie musi wykonywać postanowienia dotyczącego metod wyświetlania dostawy. Sąd wstrzymał jego wykonanie do czasu rozpatrzenia zażalenia wniesionego przez spółkę – podało Allegro.

Chodzi o postanowienie, które wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 26 stycznia 2026 r. o zabezpieczeniu roszczeń Fundacji Forum Konsumentów. Sąd, na wniosek tej fundacji, zakazał wtedy Allegro wyświetlania na stronie finalizacji transakcji niepełnej listy metod dostawy, które oferuje sprzedający. Dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik dodaje do koszyka produkty o wartości kwalifikującej do bezpłatnej dostawy w ramach usługi „Allegro Smart!”.

Sąd zabronił w postanowieniu wydanym w styczniu także domyślnego oznaczania lub wyróżniania przez platformę jakiejkolwiek metody dostawy, jeśli dotyczy ona ofert objętych usługą „Allegro Smart!”. Allegro musi zapewnić równorzędne prezentowanie wszystkich dostępnych opcji przewidzianych przez sprzedającego.

Allegro złożyło zażalenie na postanowienie sądu

Allegro 2 lutego złożyło zażalenie na to postanowienie sądu. W środę 4 lutego Rada Dyrektorów spółki otrzymała informację, że sąd zdecydował się wstrzymać wykonanie swojego wcześniejszego postanowienia do czasu rozpatrzenia przez sąd apelacyjny zażalenia wniesionego przez Allegro.

„Wstrzymanie wykonania oznacza, że spółka Allegro PL nie jest zobowiązana do wprowadzania zmian w procesie zakupowym (...) do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd wyższej instancji" – podano w komunikacie.

„Ponadto, obowiązki, zakazy oraz sumy pieniężne grożące za ich naruszenie, nałożone postanowieniem pozostają nieaktywne do czasu rozstrzygnięcia wspomnianego zażalenia" – wskazuje Allegro.

Allegro kwestionuje zasadność decyzji

Spółka podtrzymuje stanowisko, że postanowienie sądu ze stycznia 2026 r. o zabezpieczeniu roszczeń Fundacji Forum Konsumentów jest całkowicie bezpodstawne. Allegro będzie kontynuować działania prawne w celu jego prawomocnego uchylenia.

„Spółka podkreśla, że niezależnie od wyniku postępowania odwoławczego zabezpieczenie upadnie w całości także w przypadku niewniesienia pozwu w wymaganym terminie przez Fundację Forum Konsumentów" – zaznaczono w komunikacie.

Allegro w styczniu, kiedy sąd zdecydował o zastosowaniu zabezpieczenia, wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec tego postanowienia. Jak wskazywała, decyzja została wydana bez wcześniejszego kontaktu ze spółką oraz bez możliwości zaprezentowania jej stanowiska.

Allegro utrzymuje, że obecny sposób prezentowania metod dostawy spełnia wymogi prawne, odpowiada potrzebom użytkowników i jest zgodny z rynkowymi standardami. Firma powołuje się na wyniki badań satysfakcji klientów, które mają potwierdzać skuteczność obecnego modelu.