Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.02.2026
NEWSROOM XYZ
04.02.2026 11:09

Allegro nie musi zmieniać sposobu wyświetlania metod dostawy, dopóki sąd nie rozpatrzy zażalenia spółki

Allegro na razie nie musi wykonywać postanowienia dotyczącego metod wyświetlania dostawy. Sąd wstrzymał jego wykonanie do czasu rozpatrzenia zażalenia wniesionego przez spółkę – podało Allegro.

Chodzi o postanowienie, które wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 26 stycznia 2026 r. o zabezpieczeniu roszczeń Fundacji Forum Konsumentów. Sąd, na wniosek tej fundacji, zakazał wtedy Allegro wyświetlania na stronie finalizacji transakcji niepełnej listy metod dostawy, które oferuje sprzedający. Dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik dodaje do koszyka produkty o wartości kwalifikującej do bezpłatnej dostawy w ramach usługi „Allegro Smart!”.

Sąd zabronił w postanowieniu wydanym w styczniu także domyślnego oznaczania lub wyróżniania przez platformę jakiejkolwiek metody dostawy, jeśli dotyczy ona ofert objętych usługą „Allegro Smart!”. Allegro musi zapewnić równorzędne prezentowanie wszystkich dostępnych opcji przewidzianych przez sprzedającego.

Allegro złożyło zażalenie na postanowienie sądu

Allegro 2 lutego złożyło zażalenie na to postanowienie sądu. W środę 4 lutego Rada Dyrektorów spółki otrzymała informację, że sąd zdecydował się wstrzymać wykonanie swojego wcześniejszego postanowienia do czasu rozpatrzenia przez sąd apelacyjny zażalenia wniesionego przez Allegro.

„Wstrzymanie wykonania oznacza, że spółka Allegro PL nie jest zobowiązana do wprowadzania zmian w procesie zakupowym (...) do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd wyższej instancji" – podano w komunikacie.

„Ponadto, obowiązki, zakazy oraz sumy pieniężne grożące za ich naruszenie, nałożone postanowieniem pozostają nieaktywne do czasu rozstrzygnięcia wspomnianego zażalenia" – wskazuje Allegro.

Polecamy: Erli idzie na wojnę z Allegro. Pozywa rywala o nadużycie dominującej pozycji

Allegro kwestionuje zasadność decyzji

Spółka podtrzymuje stanowisko, że postanowienie sądu ze stycznia 2026 r. o zabezpieczeniu roszczeń Fundacji Forum Konsumentów jest całkowicie bezpodstawne. Allegro będzie kontynuować działania prawne w celu jego prawomocnego uchylenia.

„Spółka podkreśla, że niezależnie od wyniku postępowania odwoławczego zabezpieczenie upadnie w całości także w przypadku niewniesienia pozwu w wymaganym terminie przez Fundację Forum Konsumentów" – zaznaczono w komunikacie.

Allegro w styczniu, kiedy sąd zdecydował o zastosowaniu zabezpieczenia, wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec tego postanowienia. Jak wskazywała, decyzja została wydana bez wcześniejszego kontaktu ze spółką oraz bez możliwości zaprezentowania jej stanowiska.

Allegro utrzymuje, że obecny sposób prezentowania metod dostawy spełnia wymogi prawne, odpowiada potrzebom użytkowników i jest zgodny z rynkowymi standardami. Firma powołuje się na wyniki badań satysfakcji klientów, które mają potwierdzać skuteczność obecnego modelu.

W październiku zeszłego roku Allegro rozpoczęło działalność na Węgrzech i dość szybko znalazło się pod lupą tamtejszego urzędu antymonopolowego. (fot. PAP/Bartłomiej Zborowski).
Allegro na razie nie musi wykonywać postanowienia dotyczącego metod wyświetlania dostawy. Sąd wstrzymał jego wykonanie do czasu rozpatrzenia zażalenia wniesionego przez spółkę. Fot. PAP/Bartłomiej Zborowski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rekordowo dużo firm prosi rząd o granty na inwestycje. Tymczasem program przestał działać
16 inwestorów – w tym H&M, Pilkington i Cisco – podpisało w ubiegłym roku umowy na rządowe granty, a Polska Agencja Inwestycji i Handlu rekomendowała aż 63 projekty. Od początku roku Polska nie oferuje jednak wsparcia dla nowych inwestycji.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Założyciel zbrojeniowej Czechoslovak Group wchodzi do polskich portów morskich
Czeski inwestor Jaroslav Strnad oraz słowacki fundusz J&T są coraz bliżej przejęcia pakietu akcji OT Logistics. Włączenie największego polskiego operatora portowego do międzynarodowej grupy kapitałowej umożliwiłoby połączenie infrastruktury nad Bałtykiem z portem w Rijece w Chorwacji. Dla polskiej spółki oznaczałoby to szansę na poprawę trudnej sytuacji finansowej.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 3 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Dużo rund, mało wyjść. Polskie fundusze venture capital mają problem z wypłatą zysków inwestorom
Inwestycji i rund finansowania w polskim ekosystemie startupowym nie brakuje, ale prawdziwym testem dla funduszy venture capital są exity. Tych wciąż jest niewiele, co rodzi pytania o realne wypłaty zysków dla inwestorów.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Pełczyńska-Nałęcz przejmuje ster w Polsce 2050. „Umów należy dotrzymywać”
– Jesteśmy w koalicji dla spraw i dla ludzi. Tak długo jak możemy dobre rozwiązania dla ludzi popychać do przodu, jesteśmy w Koalicji 15 Października i mówimy naszym koalicjantom, że jesteśmy gotowi do dialogu i współpracy – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz po wygranych wyborach na przewodniczącą Polski 2050. Nowa szefowa partii założonej przez Szymona Hołownię liczy na bliższą współpracę z koalicjantami. Przejmuje partię, która jest w trudnej sytuacji.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
MAP: Europejskie kraje zainteresowane naszymi okrętami
Marynarka Wojenna RP cieszy się z nowych okrętów, a polski przemysł stoczniowy patrzy z nadzieją na Europę. Szczególnie ciepło przygląda się Skandynawii. Plany resortu zdradził wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
03.02.2026