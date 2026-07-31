Amazon.pl będzie oficjalnym partnerem Orlen Ekstraligi Kobiet oraz Orlen Pucharu Polski Kobiet

Amazon.pl ogłosił nawiązanie trzyletniej współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej (PZPN). Współpraca obejmuje partnerstwo w ramach rozgrywek Orlen Ekstraligi Kobiet oraz Orlen Pucharu Polski Kobiet.

Amazon.pl został oficjalnym partnerem Orlen Ekstraligi Kobiet oraz Orlen Pucharu Polski Kobiet. Na zdjęciu zawodniczka Czarnych Antrans Sosnowiec Nikol Kaletka (po prawej) i Patrycja Kozarzewska (po lewej) z GKS Katowice podczas meczu finałowego o piłkarski Orlen Pucharu Polski kobiet w 2026 r. w Tychach. Fot. PAP/Art Service

To kolejna sportowa inicjatywa Amazon w Polsce. W lipcu firma dołączyła do grupy oficjalnych partnerów Ekstraklasy w latach 2026-2028.

– Piłka nożna w Polsce jednoczy społeczności niezależnie od płci i jesteśmy dumni, że możemy wspierać tego piłkarskiego ducha. Ekstraliga Kobiet i Puchar Polski Kobiet należą do najdynamiczniej rozwijających się obszarów polskiego sportu, a my chcemy być na czele tych zmian, pomagając budować publiczność, na jaką zasługują te utalentowane zawodniczki – skomentował dyrektor marketingu Amazon.pl Tomasz Małecki.

Współpraca obejmuje zarówno Ekstraligę Kobiet, jak i Puchar Polski Kobiet, wzbogacając portfolio partnerstw Amazon w obszarze sportu kobiecego w Europie, w tym m.in. z UEFA Women's Football.

– Nasze zaangażowanie w kobiecą piłkę nożną, razem z partnerstwem z Ekstraklasą, odzwierciedla nasze przekonanie, że każdy poziom rozgrywek zasługuje na widoczność i wsparcie. Z niecierpliwością czekamy na finał Ligi Mistrzyń UEFA, który w maju 2027 r. odbędzie się w Warszawie. To kolejny dowód na rosnące znaczenie kobiecej piłki nożnej w Polsce – dodał Tomasz Małecki.

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Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski wskazał, że współpraca z Amazonem ma pozwolić PZPN jeszcze skuteczniej promować wartości sportu, wzmacniać zaangażowanie kibiców oraz wspierać rozwój polskiej piłki kobiet i mężczyzn na każdym szczeblu.

– Bardzo się cieszymy, że Amazon.pl dołącza do grona oficjalnych partnerów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Hasło „Razem z wami kibicujemy polskiej piłce” dobrze oddaje ideę tego partnerstwa: wspólne wspieranie futbolu na każdym poziomie, od piłki profesjonalnej po rozgrywki lokalne i rozwój młodych zawodniczek oraz zawodników. Wierzymy, że piłka nożna ma wyjątkową moc łączenia ludzi i budowania społeczności w całej Polsce – skomentował Łukasz Wachowski.

W ramach współpracy w sklepie Amazon.pl powstał specjalny sklep piłkarski z produktami takimi jak oficjalne gadżety i stroje oraz akcesoria meczowe.



Amazon, amerykański gigant e-commerce, działa w Polsce od 2014 r. Firma podaje, że bezpośrednio zatrudnia w Polsce ponad 19 tys. pracowników i wspiera ponad 30 tys. pośrednich miejsc pracy.

W latach 2012-2025 Amazon zainwestował w Polsce ponad 45 mld zł. W ramach tego firma stworzyła m.in. 12 centrów logistycznych, biura korporacyjne, biura Amazon Web Services (AWS) i trzy centra rozwoju technologii (Amazon Development Center Poland). W latach 2026-2028 firma planuje zainwestować w Polsce 23 mld zł.