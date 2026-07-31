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31.07.2026 13:58

Amazon.pl będzie oficjalnym partnerem Orlen Ekstraligi Kobiet oraz Orlen Pucharu Polski Kobiet

Amazon.pl ogłosił nawiązanie trzyletniej współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej (PZPN). Współpraca obejmuje partnerstwo w ramach rozgrywek Orlen Ekstraligi Kobiet oraz Orlen Pucharu Polski Kobiet.

Zawodniczka Czarnych Antrans Sosnowiec Nikol Kaletka (po prawej) i Patrycja Kozarzewska (po lewej) z GKS Katowice podczas meczu finałowego o piłkarski Orlen Pucharu Polski kobiet w 2026 r. w Tychach
Amazon.pl został oficjalnym partnerem Orlen Ekstraligi Kobiet oraz Orlen Pucharu Polski Kobiet. Na zdjęciu zawodniczka Czarnych Antrans Sosnowiec Nikol Kaletka (po prawej) i Patrycja Kozarzewska (po lewej) z GKS Katowice podczas meczu finałowego o piłkarski Orlen Pucharu Polski kobiet w 2026 r. w Tychach. Fot. PAP/Art Service

To kolejna sportowa inicjatywa Amazon w Polsce. W lipcu firma dołączyła do grupy oficjalnych partnerów Ekstraklasy w latach 2026-2028.

– Piłka nożna w Polsce jednoczy społeczności niezależnie od płci i jesteśmy dumni, że możemy wspierać tego piłkarskiego ducha. Ekstraliga Kobiet i Puchar Polski Kobiet należą do najdynamiczniej rozwijających się obszarów polskiego sportu, a my chcemy być na czele tych zmian, pomagając budować publiczność, na jaką zasługują te utalentowane zawodniczki – skomentował dyrektor marketingu Amazon.pl Tomasz Małecki.

Współpraca obejmuje zarówno Ekstraligę Kobiet, jak i Puchar Polski Kobiet, wzbogacając portfolio partnerstw Amazon w obszarze sportu kobiecego w Europie, w tym m.in. z UEFA Women's Football.

– Nasze zaangażowanie w kobiecą piłkę nożną, razem z partnerstwem z Ekstraklasą, odzwierciedla nasze przekonanie, że każdy poziom rozgrywek zasługuje na widoczność i wsparcie. Z niecierpliwością czekamy na finał Ligi Mistrzyń UEFA, który w maju 2027 r. odbędzie się w Warszawie. To kolejny dowód na rosnące znaczenie kobiecej piłki nożnej w Polsce – dodał Tomasz Małecki.

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Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski wskazał, że współpraca z Amazonem ma pozwolić PZPN jeszcze skuteczniej promować wartości sportu, wzmacniać zaangażowanie kibiców oraz wspierać rozwój polskiej piłki kobiet i mężczyzn na każdym szczeblu.

– Bardzo się cieszymy, że Amazon.pl dołącza do grona oficjalnych partnerów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Hasło „Razem z wami kibicujemy polskiej piłce” dobrze oddaje ideę tego partnerstwa: wspólne wspieranie futbolu na każdym poziomie, od piłki profesjonalnej po rozgrywki lokalne i rozwój młodych zawodniczek oraz zawodników. Wierzymy, że piłka nożna ma wyjątkową moc łączenia ludzi i budowania społeczności w całej Polsce – skomentował Łukasz Wachowski.

W ramach współpracy w sklepie Amazon.pl powstał specjalny sklep piłkarski z produktami takimi jak oficjalne gadżety i stroje oraz akcesoria meczowe.

Amazon, amerykański gigant e-commerce, działa w Polsce od 2014 r. Firma podaje, że bezpośrednio zatrudnia w Polsce ponad 19 tys. pracowników i wspiera ponad 30 tys. pośrednich miejsc pracy.

W latach 2012-2025 Amazon zainwestował w Polsce ponad 45 mld zł. W ramach tego firma stworzyła m.in. 12 centrów logistycznych, biura korporacyjne, biura Amazon Web Services (AWS) i trzy centra rozwoju technologii (Amazon Development Center Poland). W latach 2026-2028 firma planuje zainwestować w Polsce 23 mld zł.

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