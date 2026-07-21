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21.07.2026 14:14

Amazon.pl został oficjalnym partnerem Ekstraklasy

Amazon.pl ogłosił w poniedziałek nawiązanie dwuletniej współpracy z Ekstraklasą. Firma została oficjalnym partnerem rozgrywek – podał Amazon.

PKO BP Ekstraklasa
Amazon.pl ogłosił w poniedziałek nawiązanie dwuletniej współpracy z Ekstraklasą. Firma została oficjalnym partnerem rozgrywek – podał Amazon. Fot. NurPhoto/Getty Images

Współpraca obowiązuje od lipca 2026 r. do czerwca 2028 r. i obejmuje wszystkie mecze rozgrywane w tym okresie – podano w komunikacie.

– Z ogromną satysfakcją rozpoczynamy współpracę z Amazon.pl, globalnym liderem branży e-commerce, który w śmiałej wizji biznesowej potrafi połączyć własną nowoczesną i wszechstronną działalność z miłością Polaków do piłki nożnej. Szczególnie cieszy nas współpraca z partnerem, który postrzega profesjonalny futbol jako strategiczną platformę do budowania swojej obecności i przewagi konkurencyjnej na polskim rynku – skomentował prezes zarządu Ekstraklasy Marcin Animucki.

Marcin Animucki dodał, że Ekstraklasa – jako jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie lig w Europie – szczególnie docenia „spektakularny rozwój Amazon" w tym obszarze.

– Równie ważna jest dla nas długofalowa perspektywa tej współpracy, a także plany wspierania rozwoju młodych piłkarskich talentów w klubach Ekstraklasy – podał prezes ligi.

Amazon.pl otworzył strefę piłkarską i wesprze projekty grassroots

Współpraca Amazon.pl z Ekstraklasą ma sięgać poza profesjonalne rozgrywki. Platforma będzie wspierać projekty „Akademia Klasy Extra” oraz „Ekstra Talent”. To programy grassroots (piłki nożnej amatorskiej i dziecięcej), które docierają do ponad 22 tys. młodych uczestników w całym kraju.

W ramach współpracy w sklepie Amazon.pl powstała także specjalna strefa piłkarska. W jej ofercie znajdują się oficjalne gadżety i stroje oraz akcesoria meczowe.

– Polska to kraj, w którym piłka nożna łączy społeczności z każdego zakątka mapy – od dużych miast po mniejsze miejscowości, które są niezwykle blisko związane ze swoimi lokalnymi klubami. Sklep Amazon.pl wspiera rozwój piłki nożnej na każdym poziomie rozgrywek – skomentowała dyrektorka zarządzająca Amazon.pl Katarzyna Ciechanowska-Ciosk.

Jak wskazuje Amazon, Ekstraklasa notuje w ostatnich latach stały wzrost popularności. Od 2022 r. frekwencja na stadionach wzrosła o 67 proc. Oglądalność w kanałach cyfrowych rośnie o 49 proc. rok do roku. Ekstraklasa zarządza najwyższą klasą piłkarską w Polsce. Odpowiada także za komercjalizację scentralizowanych praw mediowych i marketingowych.

Amazon działa w Polsce od 2014 r. Firma bezpośrednio zatrudnia w kraju ponad 19 tys. pracowników. Amazon podaje także, że wspiera w Polsce ponad 30 tys. pośrednich miejsc pracy.

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