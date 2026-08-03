Amerykańskie cła kontra polscy eksporterzy. Skutki są zróżnicowane

Połowa polskich firm eksportujących towary do USA nie odczuła negatywnego wpływu ceł – wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Druga połowa odczuła je bezpośrednio lub pośrednio.

Duże spółki były bardziej narażone na negatywne skutki amerykańskich ceł. Fot. Themotioncloud/Getty Images

Około 49 proc. eksporterów towarów do Stanów Zjednoczonych nie odczuło negatywnych skutków amerykańskich ceł. Bezpośredniego wpływu doświadczyło 14 proc. firm, a pośredniego – 10 proc.

Z kolei 27 proc. odczuło osłabienie koniunktury na rynku unijnym wywołane wzrostem amerykańskich taryf.

Wpływ ceł zależał od wielkości firmy. Duże spółki były bardziej narażone na negatywne skutki.

W ocenie ekspertów PIE Polska, po Kanadzie i Meksyku, ma najwyższą przewagę celną w stosunku do innych największych dostawców. Różnica między stawką celną ważoną wartością importu z Polski a średnią stawką nakładaną na wszystkich konkurentów wynosi 3,3 pkt proc. – podaje PIE.

„Wśród największych dostawców tylko Włochy, Belgia i Hiszpania skorzystały na nowym reżimie celnym bardziej niż Polska. To relatywne obniżenie stawek celnych wynika z faktu, że UE i Tajwan zostały potraktowane najłagodniej” – podkreślają eksperci.

Jak wskazują, wartość importu z Polski do USA w pierwszych pięciu miesiącach 2026 r. utrzymała się na poziomie zbliżonym do tego z analogicznego okresu 2025 r. W pierwszych trzech miesiącach wartości były niższe, jednak ich zdaniem wynikało to ze zwiększonych zakupów na początku 2025 r. przez importerów spodziewających się nowych ceł.

„Stąd w kwietniu 2026 r. nastąpił nieznaczny, a w maju bardzo silny wzrost importu z Polski (o 24 proc.) w porównaniu z ubiegłym rokiem. Za ponad 50 proc. tego wzrostu odpowiadały surowce – miedź oraz srebro (ponad 36 proc. wzrostu) oraz silniki lotnicze (14 proc. wzrostu)” – podają eksperci.

Kolejne cła USA

W lutym 2026 r. Sąd Najwyższy USA orzekł o nielegalności amerykańskich ceł „wzajemnych”, ustanowionych przez prezydenta Donalda Trumpa w kwietniu 2025 r. W reakcji amerykańska administracja wprowadziła tymczasowe cła.

Po ich upływie, 24 lipca Biały Dom ustanowił kolejne cła w dwóch stawkach. Pierwsza, obejmująca Unię Europejską i 18 innych gospodarek, wyniosła 10 proc. Druga, sięgająca 12,5 proc. dotyczy m.in. Chin, Brazylii czy Wietnamu. USA zarzucają wszystkim tym krajom korzystanie z pracy przymusowej lub brak przeciwdziałania temu zjawisku, co UE uważa za bezpodstawne.

„Zostały już złożone pozwy kwestionujące zasadność tej podstawy prawnej, co może oznaczać unieważnienie także tych ceł w przyszłym roku” – zaznaczają eksperci PIE.

Źródło: PAP, XYZ