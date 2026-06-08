Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.06.2026
NEWSROOM XYZ
08.06.2026 08:48

Andrzej Domański: dochód Mai Chwalińskiej zostanie opodatkowany we Francji

Dochód Mai Chwalińskiej, uzyskany w turnieju Roland Garros, zostanie opodatkowany we Francji, bo tak wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – podkreślił w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

– Pomiędzy Polską a Francją jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Mówi ona, że dochód sportowców i artystów jest opodatkowany w kraju, w którym został wygenerowany, więc dochód Mai Chwalińskiej zostanie opodatkowany we Francji – powiedział Andrzej Domański w poniedziałek w TVN24.

Dopytywany o to przez prowadzącego program Konrada Piaseckiego, dodał, niedługo będzie się widział z ministrem finansów Francji i „poruszy temat” ewentualnego zwolnienia z podatku dochodów Chwalińskiej z Roland Garros. Zastrzegł jednak, że francuski fiskus – podobnie jak polski – ma swoje zasady i stara się unikać wyjątków.

Według doniesień mediów, po zdobyciu 1,4 mln euro łącznie w nagrodach za dotarcie do finału French Open 2026 Chwalińską we Francji obejmie stawka na poziomie 45 proc.

W sobotę Chwalińska, która zadebiutowała w drabince głównej na kortach im. Rolanda Garrosa, przegrała w finale z rozstawioną z numerem ósmym Rosjanką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6.

Podobną stawkę płaciła od swoich wygranych rówieśniczka Chwalińskiej Iga Świątek, która w Paryżu triumfowała aż czterokrotnie, w tym trzy razy z rzędu (2020, 2022-24).

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Seria pytań podatkowych do Andrzeja Domańskiego

Minister był też pytany o opodatkowanie wpływów ze zbiórek internetowych. Niedawno pojawiły się doniesienia, że od jednej z takich zbiórek fiskus zażyczył sobie podatku dochodowego.

– Takie przepisy obowiązują od lat. Większość zbiórek internetowych jest prowadzona za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego i te są całkowicie zwolnione z podatku – powiedział minister finansów i gospodarki.

– Kilka lat temu wprowadzono jednak uszczelnienia wynikające z tego, że patostreamerzy z takich zbiórek internetowych uzyskiwali dochód – dodał.

Podkreślił jednak, że do każdej takiej zbiórki pracownicy organów skarbowych podchodzą indywidualnie.

Minister był pytany także o propozycję partii Polska 2050 dotyczącą podniesienia drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł.

– To nie była propozycja przedstawiona w ramach rozmów koalicyjnych. Często rozmawiamy, ale pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nigdy do mnie z taką propozycją nie przyszła. Ta propozycja funkcjonuje tylko w przestrzeni medialnej – stwierdził Andrzej Domański. – Z analiz, jakie mamy w Ministerstwie Finansów, wynika, że ta propozycja oznaczałaby ubytek dochodów budżetu na poziomie 11 mld zł – dodał.

Minister był pytany także o ewentualne przedłużenie obniżek VAT i akcyzy w ramach programu „CPN”.

– Będziemy analizować sytuację, faktem jest, że cena ropy spadła w ostatnich tygodniach. Jak patrzyłem w piątek, ceny benzyny były kilka procent wyższe niż przed wojną, a nieco wyższe w przypadku diesla – powiedział Andrzej Domański. – Program może zostać przedłużony, ale może zostać także potencjalnie zamknięty – dodał.

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Źródło: PAP, XYZ

Maja Chwalińska po zdobyciu 2. miejsca we French Open 2026
Maja Chwalińska po zdobyciu 2. miejsca we French Open, 6 czerwca 2026 r. w Paryżu. Fot. Matthew Stockman/Getty Images
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