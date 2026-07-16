Argentyna pokonała Anglię. W finale mundialu zmierzy się z Hiszpanią

Zwycięstwo Argentyny nad Anglią 2:1 oznacza, że to drużyna Leo Messiego zmierzy się w finale mundialu z Hiszpanią. Anglicy powalczą z Francuzami o brązowy medal.

Leo Messi ma szansę na drugi tytuł mistrza świata. Fot. Shaun Botterill/Getty Images

Mecz Argentyna–Anglia zakończył się wynikiem 2:1, jednak niemal do końca to Lwy Albionu zdawały się mieć finał na wyciągnięcie ręki.

Po ostrej, ale bezproduktywnej pierwszej połowie wynik otworzył Anthony Gordon w 55. minucie. Choć Argentyna naciskała, kolejne próby nie przynosiły wyrównania. Dopiero w 85. minucie po podaniu Leo Messiego zza pola karnego uderzył Enzo Fernandez, pokonując angielskiego bramkarza.

Gdy wydawało się, że będzie potrzebna dogrywka, w doliczonym czasie gry po dośrodkowaniu Lautaro Martinez pewnie pchnął głową piłkę do siatki – także po podaniu Leo Messiego.

Argentyna-Hiszpania w finale mundialu

Zwycięstwo Albicelestes oznacza, że w finale na MetLife Stadium w East Rutherford zobaczymy Argentynę i Hiszpanię, która we wtorek pewnie pokonała Francję 2:0. Mecz rozpocznie się w niedzielę 19 lipca o godz. 21.

Starcie będzie równocześnie pojedynkiem mistrzów Ameryki Południowej – Argentyny – z mistrzami Europy – Hiszpanią. Choć obaj zwycięzcy zwykle mierzą się w meczu zwanym Finalissimą, tegoroczna edycja została odwołana ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie. Rozstrzygające starcie mundialu będzie więc też rekompensatą dla kibiców i szansą na rozstrzygnięcie, kto jest lepszy – Albicelestes z Leo Messim na czele czy La Roja pod wodzą Rodriego.

Argentyna broni tytułu po tym, jak w 2022 r. w Katarze w rzutach karnych pokonała Francję. Może zostać trzecią drużyną w historii, która obroni tytuł – po Włochach w 1938 r. i Brazylii w 1962 r.

Dotąd Argentyna trzykrotnie zdobywała tytułów mistrzów świata – w latach 1978, 1986 i 2022. Hiszpania dokonała tego tylko raz, w 2010 r.

Z kolei przegrani półfinałów – Anglia i Francja – spotkają się w sobotę 18 lipca o godz. 21 w meczu o trzecie miejsce.

Źródło: PAP, XYZ