Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.07.2026
NEWSROOM XYZ
16.07.2026 06:58

Argentyna pokonała Anglię. W finale mundialu zmierzy się z Hiszpanią

Zwycięstwo Argentyny nad Anglią 2:1 oznacza, że to drużyna Leo Messiego zmierzy się w finale mundialu z Hiszpanią. Anglicy powalczą z Francuzami o brązowy medal.

Leo Messi ma szansę na drugi tytuł mistrza świata. Fot. Shaun Botterill/Getty Images

Mecz Argentyna–Anglia zakończył się wynikiem 2:1, jednak niemal do końca to Lwy Albionu zdawały się mieć finał na wyciągnięcie ręki.

Po ostrej, ale bezproduktywnej pierwszej połowie wynik otworzył Anthony Gordon w 55. minucie. Choć Argentyna naciskała, kolejne próby nie przynosiły wyrównania. Dopiero w 85. minucie po podaniu Leo Messiego zza pola karnego uderzył Enzo Fernandez, pokonując angielskiego bramkarza.

Gdy wydawało się, że będzie potrzebna dogrywka, w doliczonym czasie gry po dośrodkowaniu Lautaro Martinez pewnie pchnął głową piłkę do siatki – także po podaniu Leo Messiego.

Argentyna-Hiszpania w finale mundialu

Zwycięstwo Albicelestes oznacza, że w finale na MetLife Stadium w East Rutherford zobaczymy Argentynę i Hiszpanię, która we wtorek pewnie pokonała Francję 2:0. Mecz rozpocznie się w niedzielę 19 lipca o godz. 21.

Starcie będzie równocześnie pojedynkiem mistrzów Ameryki Południowej – Argentyny – z mistrzami Europy – Hiszpanią. Choć obaj zwycięzcy zwykle mierzą się w meczu zwanym Finalissimą, tegoroczna edycja została odwołana ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie. Rozstrzygające starcie mundialu będzie więc też rekompensatą dla kibiców i szansą na rozstrzygnięcie, kto jest lepszy – Albicelestes z Leo Messim na czele czy La Roja pod wodzą Rodriego.

Argentyna broni tytułu po tym, jak w 2022 r. w Katarze w rzutach karnych pokonała Francję. Może zostać trzecią drużyną w historii, która obroni tytuł – po Włochach w 1938 r. i Brazylii w 1962 r.

Dotąd Argentyna trzykrotnie zdobywała tytułów mistrzów świata – w latach 1978, 1986 i 2022. Hiszpania dokonała tego tylko raz, w 2010 r.

Z kolei przegrani półfinałów – Anglia i Francja – spotkają się w sobotę 18 lipca o godz. 21 w meczu o trzecie miejsce.

Źródło: PAP, XYZ

Rekordowy mundial mimo horrendalnych cen. Obawy okazały się przesadzone
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Cła na chińskie paczki już obowiązują. Po dwóch tygodniach widać pierwsze efekty
Wprowadzenie ceł na przesyłki o wartości do 150 euro szybko przełożyło się na ceny na najpopularniejszych chińskich platformach handlowych. Różnice dotyczą nie tylko wysokości kosztów, lecz także…
14.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Cena ropy rośnie, kurs Orlenu w górę. WIG20 kończy notowania na plusie. Dzień na GPW 13 lipca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja cechowała się niewielką zmiennością. Zdaniem analityków było to dość zaskakujące w obliczu ostatniego osłabienia złotego i najnowszej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Reakcję na…
13.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Łotewski airBaltic coraz bardziej obniża loty, ale wciąż próbuje się wzbić
Problemy z silnikami, wojna i rosnące straty uderzyły w airBaltic. Łotysze chcą, aby narodowego przewoźnika pomogli im ratować sąsiedzi, ale Litwini i Estończycy do propozycji podchodzą z rezerwą.
14.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Péter Magyar chce rozliczać poprzedni rząd inaczej niż Donald Tusk. Jak ma działać NVVH?
Na Węgrzech powstaje urząd, który będzie tropił przypadki bezprawnego przejmowania majątku publicznego i pomagał odzyskiwać nielegalnie przejęte aktywa. Szeroki zakres jego kompetencji budzi jednak…
13.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
CISO pod presją regulacyjną. „Odpowiedzialność nie idzie w parze z wpływem na decyzje biznesowe”
Kiedyś specjalista techniczny, dziś osoba odgrywająca strategiczną rolę w organizacji, łącząca kompetencje prawnika, menedżera i eksperta od technologii. Rola dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji…
14.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kolejna reforma programu Czyste Powietrze. Fundusz odpowiada na krytykę
Od 20 lipca zmienią się zasady programu Czyste Powietrze, kluczowego narzędzia walki ze smogiem. Reforma m.in. zwiększy kwoty dotacji na ocieplenie domów i usprawni składanie wniosków. Samorządy…
13.07.2026