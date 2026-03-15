15.03.2026 15:18

Finalissima odwołana z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Argentyna i Hiszpania nie powalczą o puchar

Finalissima 2026, starcie mistrzów Europy i Ameryki Południowej, zostało odwołane. Hiszpania i Argentyna miały zmierzyć się w Katarze, jednak z powodu wojny na Bliskim Wschodzie mecz nie może się odbyć.

Starcie między mistrzami europejskiej UEFA – reprezentacją Hiszpanii – a południowoamerykańskiej CONMEBOL – reprezentacją Argentyny – miało odbyć się 27 marca na stadionie Lusail w Dosze. UEFA przekazała jednak, że mecz nie może zostać rozegrany z powodu „obecnej sytuacji politycznej”.

„To powód do wielkiego rozczarowania dla UEFA i organizatorów, że okoliczności i termin uniemożliwiły drużynom rywalizację o tę prestiżową nagrodę w Katarze” – czytamy.

W ostatnich dniach spekulowano o możliwości przeniesienia Finalissimy na Estadio Santiago Bernabéu w Madrycie, jednak budziło to sprzeciw Argentyny, bo Hiszpania grałaby wtedy przed własną publicznością. Z kolei Hiszpanie z powodu braku terminów nie zgodzili się na rozegranie meczu po mistrzostwach świata.

Katar jest jednym z państw dotkniętych przez wojnę toczoną między USA i Izraelem a Iranem. W odwecie za amerykańsko-izraelski naloty Teheran zaatakował bowiem kraje Bliskiego Wschodu, w których znajdują się amerykańskie bazy. Irański ostrzał dotknął m.in. właśnie Katar. Według tamtejszych urzędników jednym z celów było międzynarodowe lotnisko w Dosze.

Źródło: PAP, XYZ

Lusail Stadium w Katarze
Argentyna i Hiszpania miały zawalczyć o trofeum na Lusail Stadium w katarskiej Dosze.
Fot. Getty Images
