ARP bada możliwość produkcji części do turbin wiatrowych w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu powołała zespół, który bada możliwość produkcji części do turbin wiatrowych w Polsce. Ma to zapewnić spore oszczędności. „Inicjatywa jest na bardzo wczesnym etapie” – zastrzega jednak rzeczniczka prasowa ARP.

Najprawdopodobniej w Polsce nie będzie powstawać 100 proc. części do turbin. Fot.: Orlen

Zamiar zbudowania polskiej turbiny wiatrowej przedstawiła w ubiegłym tygodniu wiceprezeska ARP Ilona Deręgowska.

– Według wstępnych założeń i prac naukowych jesteśmy w stanie jako Polska przygotować projekt budowy turbiny, która będzie tańsza o ok. kilkanaście procent [niż turbiny zagraniczne – przyp. red.]. Chcemy zbudować kompetencje w Polsce w tym zakresie – mówiła podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. nadzoru nad zarządzaniem mieniem państwowym.

Jak się okazuje, ARP powołała już zespół, który bada możliwość realizacji tej inicjatywy.

– W jego prace zaangażowane są spółki z portfela Agencji, w tym Grupa Przemysłowa Baltic, która postrzega siebie jako naturalnego partnera tego przedsięwzięcia ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie, wyspecjalizowane kompetencje oraz nowoczesne zaplecze produkcyjne – tłumaczy rzeczniczka prasowa ARP Katarzyna Frendl.

Podkreśliła przy tym, że projekt jest na etapie prac koncepcyjnych i analiz.

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– Partnerzy zaangażowani w przedsięwzięcie prowadzą ocenę możliwości technologicznych oraz potencjału krajowego przemysłu, aby określić zakres, w jakim poszczególne komponenty wiatraka – od wieży przez turbinę i łopaty po wyposażenie, logistykę oraz montaż – mogłyby być projektowane, produkowane i dostarczane przez polskie przedsiębiorstwa – dodała.

Najprawdopodobniej w Polsce nie będzie powstawać 100 proc. części do turbin. Celem ARP jest jednak maksymalizacja udziału polskich komponentów przy jednoczesnym sprostaniu wymogom efektywności.

Agencja Rozwoju Przemysłu ma aktywa w 76 spółkach. 51 z nich, w których ma pakiety większościowe, wchodzi w skład Grupy ARP. Główne branże, w których działają spółki z Grupy ARP, to: stoczniowa, kolejowa, metalowa, wydobywcza, odlewnicza, opakowaniowa, tekstylna, turystyczna oraz modernizacji i budowy maszyn. ARP sprawuje także nadzór nad 89 spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

Źródło: PAP, XYZ