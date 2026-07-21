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NEWSROOM XYZ
21.07.2026 08:59

Asbis chwali się rekordowymi przychodami. Spółka z mWIG40 notuje wzrost o 74 proc.

Grupa Asbis szacuje, że w czerwcu 2026 r. wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 649 mln dolarów wobec 374 mln dolarów w czerwcu 2025 r., co oznacza wzrost o 74 proc. względem czerwca 2025 r. – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Zdjęcie przedstawia logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images

Jak wskazano, to są najwyższe miesięczne przychody w historii spółki.

– W czerwcu 2026 r. ustanowiliśmy kolejny rekord naszej miesięcznej sprzedaży (...). Pobiliśmy tym samym rekordowy maj 2026 r. Kontynuujemy więc bardzo mocny wzrost sprzedaży i umacniamy pozycję na kluczowych rynkach, nie zapominając jednocześnie o rozwijaniu nowych, obiecujących rynków – powiedział prezes Serhei Kostevitch.

Podał, że największymi rynkami w maju były: Kazachstan, Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

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– Polska wypracowała w maju dwucyfrowy wzrost sprzedaży i w minionym miesiącu utrzymała wysoką 5. pozycję wśród największych krajów w naszej strukturze sprzedaży – powiedział Serhei Kostevitch.

– Największy wzrost sprzedaży w maju zanotowaliśmy w segmencie serwerów i komponentów serwerowych, co świadczy o kontynuacji inwestycji napędzanych rewolucją AI. Bardzo dobrze sprzedawały się również smartfony i laptopy, które wypracowały bardzo wysoki wzrost względem ubiegłego roku – dodał Serhei Kostevitch.

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Źródło: PAP

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