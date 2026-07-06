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06.07.2026 19:43

Bank Pekao zebrał 500 mln euro z emisji euroobligacji

Bank Pekao zakończył subskrypcję zrównoważonych euroobligacji o łącznej wartości 500 mln euro. Popyt wyraźnie przekroczył podaż.

Na zdjęciu siedziba Banku Pekao. Fot. mat. prasowe
Pieniądze pozyskane ze zrównoważonych euroobligacji trafiają na projekty przynoszące korzyści ekologiczne. Fot. Pekao

Bank Pekao zakończył subskrypcję zrównoważonych euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 7 – przekazali przedstawiciele banku. Chodzi o 5 tys. papierów o łącznej wartości 500 mln euro.

Popyt wyraźnie przekroczył podaż – 87 inwestorów złożyło zapisy na prawie 18 tys. obligacji, czyli 1,8 mld euro. W efekcie stopa redukcji sięgnęła 72,1 proc., a obligacje przydzielono 71 inwestorom.

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Bank zamierza wyemitować obligacje 13 lipca 2026 r. Terminem wykupu będzie 13 lipca 2037 r. Podstawą do ustalenia stopy procentowej będzie marża 1,45 proc.

Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz na warszawskiej giełdzie i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Zrównoważone euroobligacje to specjalny rodzaj obligacji. Pozyskane z nich pieniądze mają trafić na projekty przynoszące korzyści ekologiczne.

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