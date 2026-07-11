Banki centralne robią miejsce dla ETF-ów. „Zaczynają mieć istotny wpływ także na NBP"

ETF-y coraz częściej stają się aktywami banków centralnych – podaje Polski Instytut Ekonomiczny. Miejsce dla funduszy zrobił także Narodowy Bank Polski.

„ETF-y zaczynają mieć istotny wpływ zarówno na wynik finansowy, jak i profil ryzyka NBP” – wskazują eksperci PIE.

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Banki centralne coraz częściej sięgają po ETF-y – podają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Fundusze służą im do dywersyfikacji rezerw czy interwencji stabilizujących rynek.

Przykładowo, Czeski Bank Narodowy widzi w nich instrument zarządzania rezerwami, a Bank Korei lokuje część aktywów w ETF-ach obligacji korporacyjnych. Największy portfel zbudował jednak Bank Japonii, który kupował akcyjne ETF-y od 2010 r.

„Zgromadzone jednostki miały we wrześniu 2025 r. wartość księgową 37 bln JPY (około 200 mld euro), a ich sprzedaż w zakładanym tempie 330 mld JPY rocznie potrwa ponad 100 lat” – podali przedstawiciele Instytutu.

NBP też stawia na ETF-y

Z kolei Narodowy Bank Polski na koniec 2025 r. miał w ETF-ach ulokowane 7,4 proc. aktywów, czyli prawie 80 mld zł. Bank po raz pierwszy wykazał je w 2023 r. Wtedy wartość portfela wynosiła prawie 8 mld zł.

„Nowością były jednak same ETF-y, a nie ekspozycja NBP na giełdy. Już w 2022 r. bank inwestował na tych rynkach przez kontrakty equity index futures. Wejście w ETF-y oznaczało zatem rozszerzenie sposobu budowania ekspozycji akcyjnej: obok instrumentów pochodnych NBP zaczął dysponować jednostkami funduszy indeksowych, ograniczając równocześnie zaangażowanie i obroty w kontraktach terminowych” – wyjaśnili eksperci.

NBP inwestuje nie tylko w ETF-y replikujące indeksy akcyjne, ale także w ETF-y replikujące indeksy amerykańskich obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym. Bank rezygnuje przy tym z bezpośrednich inwestycji na tym rynku.

„Dywidendy z ETF-ów zwiększyły się z 11,9 mln zł w 2023 r. do blisko 1,4 mld zł w 2025 r., a sprzedaż jednostek przyniosła 2,77 mld zł zrealizowanego wyniku cenowego. Skumulowane dodatnie różnice z wyceny sięgnęły 10,7 mld zł, choć wzrostowi dochodowości towarzyszy większa zmienność – roczne odchylenie standardowe stóp zwrotu akcyjnej części portfela wyniosło 9,1 mld zł. Tym samym ETF-y zaczynają mieć istotny wpływ zarówno na wynik finansowy, jak i profil ryzyka NBP” – czytamy w analizie PIE.

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Rekordowe tempo wzrostu ETF-ów w Europie

Z analizy Instytutu wynika, że europejski rynek ETF rozwija się w rekordowym tempie.

„Na koniec maja 2026 r. obejmował 2625 funduszy o aktywach wynoszących 2,7 bln euro. Produkty pasywne odpowiadały za 97 proc. rynku, a 76 proc. aktywów przypadało na fundusze akcyjne. W 2025 r. napływy do europejskich ETF-ów osiągnęły rekordowe 326 mld euro” – tłumaczą eksperci.

ETF-y, czyli Exchange Traded Funds, to fundusze notowane na giełdzie. Stanowią połączenie akcji i konwencjonalnych funduszy inwestycyjnych. Ich zadaniem jest jak najwierniejsze odzwierciedlanie zachowania danego indeksu. Mogą zawierać akcje, obligacje i inne aktywa.

Źródło: PIE, PAP, XYZ