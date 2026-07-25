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25.07.2026 15:23

Barbara Brych z brązowym medalem na mistrzostwach świata w szermierce

Barbara Brych zdobyła brązowy medal na mistrzostwach świata w szermierce w Hongkongu. To największy sukces w karierze 25-letniej szpadzistki.

Barbara Brych w trakcie walki na Mistrzostwach Świata w Hongkongu
Barbara Brych jest czwartą polską szpadzistką, która stanęła na podium mistrzostw świata.
Fot. EPA/DAVID MDZINARISHVILI/PAP

Sobotnia rywalizacja medalowa na mistrzostwach świata w Hongkongu rozpoczęła się od sukcesu polskiej szabli. Barbara Brych przeszła przez 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 finału, a dopiero w półfinale musiała uznać wyższość Giuli Rizzi. Zdobyła jednak brązowy medal.

Stała się tym samym czwartą polską szpadzistką, która stanęła na podium mistrzostw świata. Biało-Czerwoni zdobyli łącznie 91 medali – 39 indywidualnych i 52 drużynowe.

W niedzielę o medale powalczą szablistki, z wicemistrzynią świata sprzed roku Zuzanną Cieślar, oraz szpadziści. Łącznie w 1/32 finału obu turniejów indywidualnych zaprezentuje się pięcioro Biało-Czerwonych.

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