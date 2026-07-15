Best zainwestował w drugim kwartale 2026 r. 189,7 mln zł

Grupa kapitałowa Best zainwestowała w drugim kwartale 2026 r. 189,7 mln zł w portfele wierzytelności. To wzrost o 15 proc. w ujęciu rocznym – poinformowała spółka w komunikacie.

Spłaty z posiadanych przez grupę kapitałową Best portfeli wierzytelności sięgnęły w drugim kwartale 250 mln zł. Narastająco w pierwszym półroczu przekroczyły 470 mln zł. Spółka zbliża się do poziomu 1 mld zł rocznych spłat – mówi jej prezes, Krzysztof Borusowski. Fot. materiały prasowe

Jak podała grupa, spłaty z posiadanych przez nią portfeli wierzytelności sięgnęły 250 mln zł i były o 8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To także wzrost o 13 proc. w ujęciu kwartalnym.

– Udział spłat z rynków zagranicznych wzrósł przy tym do 18 proc. z 17 proc. przed rokiem. Zakładamy, że będzie on systematycznie rósł w kolejnych okresach, wraz z naszą rosnącą aktywnością w Rumunii, Bułgarii i we Włoszech. Te dane obrazują faktyczną dynamikę naszego wzrostu – skomentował opublikowane wyniki prezes grupy Best Krzysztof Borusowski.

Jak zaznaczył, drugi kwartał 2026 r. był pierwszym w pełni porównywalnym okresem po przejęciu Kredyt Inkaso.

– Narastająco w całym pierwszym półroczu spłaty z zarządzanych przez nas portfeli wierzytelności przekroczyły 470 mln zł. Były o 34 proc. wyższe niż rok wcześniej. Zbliżamy się do poziomu 1 mld zł rocznych spłat – dodał Krzysztof Borusowski.

W całym 2025 r. osiągnięte przez grupę spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności wyniosły 773 mln zł.

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Best kontynuuje inwestycje. Jedną trzecią portfeli kupuje za granicą

Jak wskazał wiceprezes spółki Marek Kucner, Best kontynuuje zakupy nowych portfeli.

– Ponad jedna trzecia naszych inwestycji realizowana jest poza Polską. To odzwierciedla rosnącą skalę naszej działalności za granicą. W drugim kwartale nasze łączne zakupy sięgnęły 190 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku, a w całym pierwszym półroczu wyniosły 276 mln zł, czyli o 35 proc. więcej niż rok wcześniej. Zakładamy, że w 2026 r. nasze inwestycje w nowe portfele przekroczą dotychczasowy rekordowy poziom z 2025 r., gdy wyniosły ponad 590 mln zł – wskazał Marek Kucner, cytowany w komunikacie spółki.

Jak wskazano, Best finansuje nowe inwestycje z wypracowywanych zysków, kredytów bankowych oraz emisji obligacji. W pierwszym półroczu spółka przeprowadziła dwie publiczne oferty obligacji o łącznej wartości ponad 250 mln zł. Best planuje kolejne oferty, kierowane zarówno do inwestorów kwalifikowanych, jak i inwestorów detalicznych.

Obok publicznego programu emisji obligacji o wartości do 500 mln zł, realizowanego na podstawie prospektu zatwierdzonego w lutym przez Komisję Nadzoru Finansowego, Best ma również otwarty kilkuletni program emisji obligacji niewymagających prospektu o wartości do 1 mld zł.

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