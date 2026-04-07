Biały dom zapewnia, że nie użyje w Iranie bomb atomowych.

Na oficjalne konto Białego Domu na X trafił wpis odrzucający sugestie użycia broni atomowej w Iranie. To pokłosie słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził „zniszczeniem cywilizacji” irańskiej.

Wpis konta „szybkiego reagowania” Białego Domu na X – Rapid Response 47 – był odpowiedzią na zarzuty pochodzące z konta kampanii wyborczej byłej wiceprezydent USA Kamali Harris. Sztab kontrkandydatki prezydenta USA Donalda Trumpa zarzucał wiceprezydentowi J.D. Vance'owi, że sugerował użycie broni atomowej w Iranie.

Przebywający w Budapeszcie zastępca Donalda Trumpa powiedział, że Stany Zjednoczone „mają w arsenale narzędzia, których jeszcze nie zdecydowały się użyć”. Powiedział, że prezydent Trump z nich skorzysta, jeśli Irańczycy nie zmienią swojego postępowania.

„Dosłownie nic, co VP [wiceprezydent] powiedział tutaj, nie »sugeruje« tego, wy absolutne błazny” – czytamy we wpisie Białego Domu.

Prezydent USA Donald Trump oznajmił we wtorek po godz. 14 o Iranie, że „cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi”, jeśli Iran nie spełni jego żądań. Chodzi przede wszystkim o otwarcie cieśniny Ormuz, przez którą przepływa 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.

Ultimatum amerykańskiego prezydenta dla Teheranu upływa o godz. 2 w nocy czasu polskiego. Wcześniej jednak przywódca USA przekładał termin ultimatum.

Wcześniej, w poniedziałek, amerykański prezydent odmówił wykluczenia jakichkolwiek możliwości ataków na Iran. Pytany, czy może wykluczyć ataki na szpitale czy szkoły, odparł, że „bardzo niewiele” opcji nie wchodzi w rachubę. Dodał, że ma plan zniszczenia wszystkich mostów i elektrowni w Iranie w ciągu czterech godzin. Iran posiada jedną elektrownię atomową.

Iran zapowiedział już, że nie otworzy Ormuzu. Co więcej, zagroził zablokowaniem kolejnej cieśniny – Bab al-Mandab. Taki krok mógłby doprowadzić do kolejnego szoku na światowych rynkach.

