23.04.2026

Bloomberg: zmniejszenie zależności od paliw kopalnych kluczowe dla bezpieczeństwa gospodarczego Europy

Wojna w Iranie stanowi pożyteczną lekcję dla Europy: zmniejszenie zależności od paliw kopalnych jest obecnie kluczowe dla jej bezpieczeństwa gospodarczego – oceniła agencja Bloomberga w materiale redakcyjnym.

Na skutek globalnego szoku energetycznego, wywołanego wojną USA i Izraela z Iranem, w szczególnie trudnym położeniu znalazła się Unia Europejska – podkreśliła agencja, ostrzegając, że jeżeli Europa nie zmniejszy zależności od paliw kopalnych, to obecny kryzys nie będzie ostatnim.

Bloomberg: ETS to dobre rozwiązanie

Gaz ziemny, pochodzący głównie z importu, zaspokaja około jednej piątej całkowitego zużycia energii na kontynencie, przy czym – jak podkreślił Bloomberg – udział ten praktycznie nie zmienił się od dwóch dekad. Ceny gazu wzrosły nawet o 60 proc. od lutowego amerykańsko‑izraelskiego ataku na Iran i zablokowania przez Teheran transportu przez cieśninę Ormuz. Wcześniej łagodniejszy wzrost cen, wywołany w 2022 r. rosyjskim atakiem na Ukrainę, uderzył w kluczowe europejskie sektory.

UE dysponuje potężnym instrumentem: ceną emisji dwutlenku węgla, ustaloną przez jej system handlu emisjami, czyli zdecydowanie najskuteczniejszą polityką tego typu na świecie – podkreśliła agencja. Zamiast osłabiać, a nawet zawieszać ETS, jak sugerowały to Włochy, decydenci powinni wspierać ten instrument i rozszerzać jego zakres. Mogłoby to zwiększyć popularność pojazdów elektrycznych i zniechęcić gospodarstwa domowe do paliw kopalnych, na które przypada około dwóch piątych ich całkowitego zużycia energii – zwłaszcza jeśli ułatwi się konsumentom sfinansowanie niezbędnych inwestycji – podkreślił Bloomberg.

Czytaj także: Premier Holandii: gdyby nie ETS, importowalibyśmy teraz miliony ton paliw kopalnych

W ocenie agencji rządy powinny zapewnić mechanizmy finansowania i przyspieszone wydawanie pozwoleń, niezbędne do utorowania drogi dla znacznych inwestycji w obszarach takich jak magazynowanie energii, energetyka jądrowa oraz połączenia transgraniczne, integrujące europejski rynek.

Bloomberg podkreślił, że dopóki gaz ziemny pełni tak istotną rolę w gospodarce Unii, Europa musi zapewnić sobie zapasy na przyszłą zimę, najlepiej poprzez tworzenie strategicznych rezerw gazu na wzór istniejących rezerw ropy naftowej.

„UE pod presją potrafi być zaskakująco elastyczna" – przyznała agencja.

Kiedy Rosja odcięła dostawy gazu w 2022 r., Europie udało się drastycznie ograniczyć zużycie i zmienić dostawców. Jednak nie ukończyła działań na rzecz osiągnięcia niezależności energetycznej. Tym razem musi się bardziej postarać" – czytamy w komentarzu Bloomberga.

Czytaj także: KE: poradzimy sobie z kryzysem, jeśli skoordynujemy rafinację paliwa lotniczego

Źródło: PAP

Na zdjęciu z 8 kwietnia 2026 r. gazowiec płynący w stronę cieśniny Ormuz. Fot. Shady Alassar/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Wąskie gardła finansowania w polskim VC: gdzie blokuje się wzrost
Luki kapitałowe w polskim VC wciąż blokują rozwój spółek na kluczowych etapach. Ogranicza to ich skalowanie i wypycha część firm za granicę.
23.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
System SOK za miliony nie działa, prokuratura umarza śledztwo
Ok. 14 mln zł łącznie kosztowała Interaktywna Baza Danych, która miała ułatwić służbę funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei. Jednak nie ułatwiła, a teraz... nie działa.
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Firma upadła, bo atakujący odgadł hasło. „Przestępcy cały czas skanują internet"
Cyberatak rzadko zaczyna się od spektakularnego włamania w hollywoodzkim stylu. W praktyce to proces – często długotrwały, metodyczny i zaskakująco... przewidywalny.
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Handel skręca w stronę parków. To one dziś napędzają inwestycje
Parki handlowe dominują na rynku nieruchomości handlowych w Polsce, odpowiadając za większość nowej podaży i projektów w budowie.
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kolejne roszady w grupie PZU. Iwona Wróbel nową szefową PZU Życie
Tydzień po wyborze szefa całej grupy rada nadzorcza powołała nowy skład zarządu spółki życiowej. Prezeską została doświadczona menedżerka. Zmian w kierownictwie jest jednak więcej.
21.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Mało strzelnic, mało amunicji. Warszawska Policja ma problem
Komenda Stołeczna Policji nie ma swojej strzelnicy. Funkcjonariusze muszą ćwiczyć w wynajmowanych obiektach. Niewiele wskazuje na to, by w najbliższym czasie sytuacja miała się poprawić.
22.04.2026