24.04.2026
24.04.2026 12:47

Zarząd Bogdanki nie planuje wypłacać dywidendy za 2025 r. Przyjęto rekomendację

Zarząd spółki Lubelski Węgiel Bogdanka podjął uchwałę, w której rekomenduje, żeby nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2025. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie walne zgromadzenie.

W uchwale zarząd proponuje także pokryć stratę netto spółki z 2025 r. – w wysokości 160,6 mln zł – w całości z kapitału rezerwowego spółki. Zarząd wnioskuje także o niewypłacanie dywidendy z kapitałów utworzonych z zysków lat ubiegłych.

LW Bogdanka nie wypłaciła dywidendy także za 2024 r. Polityka dywidendowa Bogdanki zakłada rekomendowanie wypłaty na dywidendę do 50 proc. zysku netto.

Strata netto Bogdanki za 2025 r. wynika z dokonania odpisów aktualizujących. Decyzja o odpisie w wysokości 522,5 mln zł została podjęta ze względu na „nowe otoczenie rynkowe", czyli wzrost znaczenia OZE w polskim miksie energetycznym oraz planowane w długim okresie stopniowe wyłączenia jednostek wytwórczych opartych na węglu.

Przed uwzględnieniem odpisów zysk netto Bogdanki wyniósł około 263,8 mln zł. Spółka w 2025 r. wypracowała ponad 2,85 mld zł przychodów ze sprzedaży.

Bogdanka od 2015 r. wchodzi w skład kontrolowanej przez Skarb Państwa grupy kapitałowej Enea. Zgodnie z harmonogramem wygaszania kopalni węgla kamiennego w Polsce Bogdanka ma prowadzić wydobycie do 2049 r. i być zamknięta jako ostatnia kopalnia w Polsce.

Na zdjęciu kopalnia LW Bogdanka
Fot. Jakub Porzycki/Anadolu Agency via Getty Images
