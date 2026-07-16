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16.07.2026 20:10

CBOS: 47 proc. Polaków uważa, że kraj zmierza w złym kierunku

47 proc. Polaków w pierwszej połowie 2026 r. oceniało, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, a 31 proc. było przeciwnego zdania – analiza CBOS.

Gdańsk
Badanie pokazało również zróżnicowanie stosunku do rządu. 41 proc. ankietowanych określiło się jako przeciwnicy rządu, 33 proc. jako jego zwolennicy, a 22 proc. zadeklarowało obojętność. Kolejne 3 proc. nie potrafiło określić swojego stanowiska. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Najbardziej krytyczne nastroje odnotowano w województwach Polski wschodniej i południowo-wschodniej.

47 proc. respondentów uważało w pierwszej połowie 2026 r., że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku, natomiast 31 proc. oceniało kierunek zmian pozytywnie, a 22 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi – wynika z analizy Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Opracowanie powstało na podstawie zagregowanych wyników badań prowadzonych od stycznia do czerwca 2026 r. i objęło 5863 respondentów.

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Najbardziej krytyczne opinie odnotowano w Polsce południowo-wschodniej. Na Podkarpaciu 57 proc. mieszkańców uznało, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, w woj. lubelskim było to 55 proc., a w świętokrzyskim 53 proc. Najmniej negatywnych ocen zanotowano natomiast w woj. lubuskim i zachodniopomorskim, gdzie odsetek takich odpowiedzi wyniósł po 40 proc.

Najwyższy odsetek pozytywnych ocen kierunku zmian odnotowano w woj. śląskim – 38 proc. W woj. pomorskim pozytywnie sytuację oceniło 34 proc. badanych, jednak jednocześnie 52 proc. uznało, że kraj zmierza w złym kierunku. Region ten wyróżniał się także najniższym odsetkiem odpowiedzi „trudno powiedzieć”, który wyniósł 14 proc.

Badanie pokazało również zróżnicowanie stosunku do rządu. 41 proc. ankietowanych określiło się jako przeciwnicy rządu, 33 proc. jako jego zwolennicy, a 22 proc. zadeklarowało obojętność. Kolejne 3 proc. nie potrafiło określić swojego stanowiska.

Największy odsetek przeciwników rządu odnotowano ponownie na Podkarpaciu, gdzie wyniósł 52 proc., przy 17 proc. zwolenników. W woj. lubelskim przeciwnicy stanowili 49 proc., a zwolennicy 19 proc., natomiast w świętokrzyskim odpowiednio 47 proc. i 22 proc. Z kolei najwyższe poparcie dla rządu zadeklarowali mieszkańcy woj. pomorskiego – 42 proc. Wysokie poparcie odnotowano także w woj. kujawsko-pomorskim (40 proc.), mazowieckim (39 proc.), dolnośląskim (38 proc.) i śląskim (37 proc.), choć również tam odsetek przeciwników wynosił od 35 do 42 proc.

CBOS zwraca uwagę, że ocena rządu nie zawsze pokrywa się z oceną kierunku zmian w kraju. Przykładem jest Pomorze, gdzie mimo wysokiego poparcia dla gabinetu większość mieszkańców negatywnie ocenia sytuację w Polsce. Według autorów analizy prosty podział na Polskę Wschodnią i Zachodnią nie oddaje w pełni zróżnicowania postaw.

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Południowo-wschodnia część kraju wyróżnia się wysokim poziomem politycznego zaangażowania i krytycyzmem wobec rządu, natomiast część regionów północno-zachodnich cechuje większy dystans i polityczna obojętność. CBOS wskazuje również, że polityczne podziały mogą coraz częściej przebiegać nie między regionami, lecz wewnątrz województw – między dużymi metropoliami a ich otoczeniem regionalnym.

Źródło: PAP

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