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NEWSROOM XYZ
08.07.2026 15:09

CBOS: lepsze nastroje na rynku pracy w czerwcu

W czerwcu nastąpiła poprawa ocen sytuacji w miejscu pracy wśród aktywnych zawodowo - podał CBOS.

Seniorzy na rynku pracy
Prawie trzy czwarte (72 proc.) ankietowanych zadeklarowało w czerwcu, że nie obawia się utraty pracy w wyniku zwolnienia, bankructwa lub likwidacji firmy. Fot. Gettyimages

CBOS podaje, że wśród respondentów przeważały pozytywne oceny sytuacji w zakładach pracy (63,8 proc., wzrost z 60 proc. w maju). Jako złą lub bardzo złą sytuację w swoim miejscu pracy oceniło 10,5 proc. ankietowanych i jest to spadek z 11,8 proc. w maju.

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W czerwcu, podobnie jak w maju, co piąty (19,5 proc.) respondent spodziewał się, że w najbliższym roku sytuacja w jego miejscu pracy poprawi się. Pogorszenia sytuacji oczekiwało 13,3 proc., natomiast najliczniejsza grupa (61,1 proc.) uznała, że nie ulegnie ona zmianie.

Prawie trzy czwarte (72 proc.) ankietowanych zadeklarowało w czerwcu, że nie obawia się utraty pracy w wyniku zwolnienia, bankructwa lub likwidacji firmy.

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CBOS zaznacza, że w porównaniu z majem odsetek osób, które w dużym stopniu odczuwają takie zagrożenie, wzrósł z 5 proc. do 7 proc., jednocześnie zmniejszył się udział osób nieobawiających się zwolnienia (z 41 proc. do 37 proc.). 

Źródło: PAP Biznes

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