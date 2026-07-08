CBOS: lepsze nastroje na rynku pracy w czerwcu

W czerwcu nastąpiła poprawa ocen sytuacji w miejscu pracy wśród aktywnych zawodowo - podał CBOS.

Prawie trzy czwarte (72 proc.) ankietowanych zadeklarowało w czerwcu, że nie obawia się utraty pracy w wyniku zwolnienia, bankructwa lub likwidacji firmy. Fot. Gettyimages

CBOS podaje, że wśród respondentów przeważały pozytywne oceny sytuacji w zakładach pracy (63,8 proc., wzrost z 60 proc. w maju). Jako złą lub bardzo złą sytuację w swoim miejscu pracy oceniło 10,5 proc. ankietowanych i jest to spadek z 11,8 proc. w maju.

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W czerwcu, podobnie jak w maju, co piąty (19,5 proc.) respondent spodziewał się, że w najbliższym roku sytuacja w jego miejscu pracy poprawi się. Pogorszenia sytuacji oczekiwało 13,3 proc., natomiast najliczniejsza grupa (61,1 proc.) uznała, że nie ulegnie ona zmianie.

Blisko co czwarty Polak bierze pod uwagę możliwość utraty obecnej pracy. 72% badanych uznaje, że nie ma takiego ryzyka lub jest to mało prawdopodobne. 📙komunikat "Nastroje na rynku pracy w czerwcu"▶️ https://t.co/1pxuqj8tvR#praca #rynekpracy #gospodarka pic.twitter.com/5fdxAkZxmj — CBOS (@CBOS_Info) July 8, 2026

Prawie trzy czwarte (72 proc.) ankietowanych zadeklarowało w czerwcu, że nie obawia się utraty pracy w wyniku zwolnienia, bankructwa lub likwidacji firmy.

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CBOS zaznacza, że w porównaniu z majem odsetek osób, które w dużym stopniu odczuwają takie zagrożenie, wzrósł z 5 proc. do 7 proc., jednocześnie zmniejszył się udział osób nieobawiających się zwolnienia (z 41 proc. do 37 proc.).

Źródło: PAP Biznes