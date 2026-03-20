CBS: USA przygotowują się do ewentualnej operacji lądowej w Iranie

Pentagon szczegółowo przygotowuje się do ewentualnej operacji lądowej w Iranie – podaje CBS News. Dzień wcześniej prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie planuje wysyłać tam wojsk.

Według źródeł CBS News Donald Trump rozważa rozmieszczenie wojsk lądowych w regionie. Wysokiej rangi dowódcy przygotowują się do takiego wariantu. Mieli dyskutować o tym, jak zorganizować potencjalne zatrzymania irańskich żołnierzy i członków sił paramilitarnych, a także gdzie ich przetrzymywać.

Nie wiadomo jednak, pod jakim warunkiem amerykański prezydent miałby wydać rozkaz wykorzystania sił.

Jeszcze w czwartek na pytanie dziennikarza powiedział: „nie, nigdzie nie wysyłam wojsk”, choć potem dodał: „gdybym wysyłał, na pewno bym ci nie powiedział, ale nie wysyłam wojsk”.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zaznaczyła w oświadczeniu, że „zadaniem Pentagonu jest przygotowanie się w taki sposób, aby dać naczelnemu dowódcy maksymalną swobodę działania”. Dodała, że „nie oznacza to, że prezydent podjął już decyzję”.

„Jak powiedział wczoraj w Gabinecie Owalnym, nie planuje obecnie wysyłania wojsk lądowych w żadne miejsce” – zapewniła.

Wcześniej w piątek media podały, że Pentagon wyśle na Bliski Wschód trzy kolejne okręty wojenne i liczącą 2,5 tys. żołnierzy jednostkę ekspedycyjną piechoty morskiej.