20.03.2026 20:52

CBS: USA przygotowują się do ewentualnej operacji lądowej w Iranie

Pentagon szczegółowo przygotowuje się do ewentualnej operacji lądowej w Iranie – podaje CBS News. Dzień wcześniej prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie planuje wysyłać tam wojsk.

Według źródeł CBS News Donald Trump rozważa rozmieszczenie wojsk lądowych w regionie. Wysokiej rangi dowódcy przygotowują się do takiego wariantu. Mieli dyskutować o tym, jak zorganizować potencjalne zatrzymania irańskich żołnierzy i członków sił paramilitarnych, a także gdzie ich przetrzymywać.

Nie wiadomo jednak, pod jakim warunkiem amerykański prezydent miałby wydać rozkaz wykorzystania sił.

Jeszcze w czwartek na pytanie dziennikarza powiedział: „nie, nigdzie nie wysyłam wojsk”, choć potem dodał: „gdybym wysyłał, na pewno bym ci nie powiedział, ale nie wysyłam wojsk”.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zaznaczyła w oświadczeniu, że „zadaniem Pentagonu jest przygotowanie się w taki sposób, aby dać naczelnemu dowódcy maksymalną swobodę działania”. Dodała, że „nie oznacza to, że prezydent podjął już decyzję”.

„Jak powiedział wczoraj w Gabinecie Owalnym, nie planuje obecnie wysyłania wojsk lądowych w żadne miejsce” – zapewniła.

Wcześniej w piątek media podały, że Pentagon wyśle na Bliski Wschód trzy kolejne okręty wojenne i liczącą 2,5 tys. żołnierzy jednostkę ekspedycyjną piechoty morskiej.

Na zdjęciu mundur amerykańskie żołnierza z flagą tego kraju na ramieniu
Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Główne indeksy na czerwono, Orange i Budimex najlepsze w WIG20. Dzień na GPW 18 marca 2026 r.
Środa przyniosła spadki wszystkich głównych indeksów na warszawskiej giełdzie. Wśród spółek WIG20 najlepiej wypadły Orlen i Budimex, z kolei najsłabszy był CD Projekt. Spółki energetyczne zniżkowały po dwucyfrowych wzrostach z wtorku. Inwestorzy czekają na decyzję Fed ws. stóp procentowych w USA.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze lokaty roczne w marcu 2026. Zarobisz nawet 4 proc. (ranking XYZ)
Jak mocno banki walczą o oszczędności Polaków? W marcu 2026 najlepsze lokaty roczne oferują oprocentowanie sięgające nawet 4 proc. Sprawdziliśmy, w którym banku można zarobić najwięcej, jakie warunki trzeba spełnić i ile można stracić przy wcześniejszym zerwaniu lokaty.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Szczyt UE: ETS dzieli, supernadzór w zawieszeniu, a Ukraina czeka na 90 mld euro
Szczyt Rady Europejskiej 19–20 marca miał być poświęcony konkurencyjności i jednolitemu rynkowi. Zamiast tego przywódcy ugrzęźli w sporach o energię, wojnę i Ukrainę — a także w coraz bardziej politycznym konflikcie o przyszłość unijnego rynku emisji CO2 i supernadzoru finansowego.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kaufland Polska celuje w 400 sklepów. „Na ścieżkę rentowności wrócimy w 2027 roku”
Polska jest krajem silnie dyskontowym, a właściciele innych formatów handlowych szukają na siebie pomysłu. Kaufland walczy o polski rynek, inwestuje miliony i planuje otwierać kilkanaście sklepów rocznie. – Chcemy być mostem, który zatrzyma klienta przechodzącego z hipermarketu do dyskontu – mówi Krzysztof Szponder, członek zarządu i dyrektor departamentu zakupu Kaufland Polska.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy Polityka
Sprawdzamy SAFE w Europie. Tylko w Polsce stał się ogniwem walki politycznej
Do SAFE przystąpiło 19 państw Unii Europejskiej. Polska ma być największym beneficjentem. Jednak tylko w naszym kraju program wywołał tak ostry spór polityczny. Sprawdzamy, które państwa dołączyły, na jakich zasadach i jaki wpływ na ich gospodarkę będzie miało przyjęcie programu. Program SAFE wywołuje w Polsce polityczne emocje, choć w UE przebiega bez sporów. Sprawdź, ile środków trafi do Polski i jak wypadamy na tle innych krajów.
19.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Enterprise Investors w suplementach „bez ściemy”. Formeds mierzy w milion Polaków
Doświadczony finansista założył fundusz i kupił producenta suplementów diety z czystym składem. Od miesięcy rozwija go z nowym partnerem, który pomaga podwoić produkcję bez tzw. „parszywej dwunastki”. Na wielomiliardowym rynku działa mnóstwo firm wątpliwej jakości. – Nie musieliśmy się obawiać, że ryzykujemy reputacją, na którą pracujemy od blisko czterech dekad – mówi Michał Kędzia, partner w Enterprise Investors.
19.03.2026