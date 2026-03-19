19.03.2026

Donald Trump chwali Japonię i krytykuje NATO. Po raz pierwszy mówi: nie wyślę wojsk do Iranu

Japonia staje na wysokości zadania, w przeciwieństwie do NATO – stwierdził prezydent USA Donald Trump. Po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny wprost zaprzeczył planom wysłania wojsk do Iranu.

– Nie, nigdzie nie wysyłam wojsk. Gdybym wysyłał, na pewno bym ci nie powiedział, ale nie wysyłam wojsk – odpowiedział Donald Trump na pytanie dziennikarza podczas wizyty premier Japonii w Białym Domu.

To pierwsza wypowiedź amerykańskiego prezydenta, w której zdaje się wprost wykluczać wysłanie wojsk lądowych do Iranu.

Chwilę później Donald Trump pochwalił premier Sanae Takaichi i jej kraj za podejście w kwestii odblokowania cieśniny Ormuz.

Japonia staje na wysokości zadania, w przeciwieństwie do NATO – zapewnił. Dodał, że NATO „teraz staje się milsze”, bo zobaczyło jego podejście, lecz jest na to za późno. We wtorek mówił: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy. Zapamiętamy to”.

Z kolei szefowa rządu Japonii zapewniła, że przyjechała do Waszyngtonu z „konkretnymi propozycjami mającymi na celu uspokojenie globalnego rynku energii”. Nie podała jednak, jakie to propozycje.

Polecamy: Japońska „żelazna dama” coraz mocniejsza. Czy poradzi sobie z USA?

Ceny ropy gwałtownie wzrosły po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran, który rozpoczął się 28 lutego. Konflikt rozlał się na Bliski Wschód i doprowadził de facto do zablokowania żeglugi w Cieśninie Ormuz. Płynie tamtędy 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw LNG. Z danych Międzynarodowej Organizacji Morskiej wynika, że w Zatoce Perskiej uwięzionych jest 3,2 tys. statków handlowych.

Amerykańska propozycja wspólnego odblokowania Cieśniny Ormuz spotkała się z odmową zdecydowanej większości sojuszników USA.  To m.in. Niemcy, Francja, Japonia, Australia, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Litwa, Finlandia i Szwecja,ale też Polska.

Źródło: PAP, XYZ

7 dużych spółek, które dały zarobić po ataku na Iran. 3 branże na czele
Prezydent USA Donald Trump i japońska premier Sanae Takaichi. Fot. Kiyoshi Ota / EPA/ PAP
Włochy alternatywą dla Dubaju i Hiszpanii na rynku nieruchomości? Dekpol z pierwszą inwestycją w regionie
Włochy alternatywą dla Dubaju i Hiszpanii na rynku nieruchomości. Dekopol z pierwszą inwestycją w regionie
AI to za mało. Nowy fundusz VC chce inwestować w firmy z przychodami
Pomerangels to nowy fundusz na polskiej scenie venture capital. Wehikuł chce zainwestować co najmniej 77 mln zł.
17.03.2026
Uciec, ale dokąd? Europa debatuje o ewakuacji ludności
Europa przygotowuje się na scenariusze kryzysowe, w tym potencjalny konflikt zbrojny. Na początku marca w Sztokholmie podpisano memorandum o współpracy dziesięciu państw dotyczące ewakuacji dużych grup ludności. Jak wygląda poziom przygotowania krajów europejskich na taką sytuację? Sprawdzamy.
18.03.2026
Najtwardsza frakcja PiS kontra warszawscy studenci. Awantura o mieszkania, SAFE, Niemcy i widmo polexitu, czyli cykl „Zmień nasze zdanie” na chodniku przed UW
W sporcie gra na wyjeździe z reguły oznacza walkę nie tylko z przeciwnikiem, ale także z nieprzychylnymi kibicami. Spotkanie Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego z warszawskimi studentami można przyrównać właśnie do gry na wyjeździe. Wynik? Trudno przesądzić, ale pod względem temperatury sporu cykl po raz pierwszy przypominał amerykański oryginał.
18.03.2026
Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego czekają na ruch prezydenta. Zamieszanie o ślubowanie
Koalicja bierze pod uwagę scenariusz, w którym prezydent Karol Nawrocki nie dopuści do orzekania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Działania w tym kierunku podejmują już politycy PiS.
17.03.2026
Kaufland Polska celuje w 400 sklepów. „Na ścieżkę rentowności wrócimy w 2027 roku”
Polska jest krajem silnie dyskontowym, a właściciele innych formatów handlowych szukają na siebie pomysłu. Kaufland walczy o polski rynek, inwestuje miliony i planuje otwierać kilkanaście sklepów rocznie. – Chcemy być mostem, który zatrzyma klienta przechodzącego z hipermarketu do dyskontu – mówi Krzysztof Szponder, członek zarządu i dyrektor departamentu zakupu Kaufland Polska.
18.03.2026