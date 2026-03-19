Donald Trump chwali Japonię i krytykuje NATO. Po raz pierwszy mówi: nie wyślę wojsk do Iranu

Japonia staje na wysokości zadania, w przeciwieństwie do NATO – stwierdził prezydent USA Donald Trump. Po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny wprost zaprzeczył planom wysłania wojsk do Iranu.

– Nie, nigdzie nie wysyłam wojsk. Gdybym wysyłał, na pewno bym ci nie powiedział, ale nie wysyłam wojsk – odpowiedział Donald Trump na pytanie dziennikarza podczas wizyty premier Japonii w Białym Domu.

To pierwsza wypowiedź amerykańskiego prezydenta, w której zdaje się wprost wykluczać wysłanie wojsk lądowych do Iranu.

Chwilę później Donald Trump pochwalił premier Sanae Takaichi i jej kraj za podejście w kwestii odblokowania cieśniny Ormuz.

– Japonia staje na wysokości zadania, w przeciwieństwie do NATO – zapewnił. Dodał, że NATO „teraz staje się milsze”, bo zobaczyło jego podejście, lecz jest na to za późno. We wtorek mówił: „NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy. Zapamiętamy to”.

Z kolei szefowa rządu Japonii zapewniła, że przyjechała do Waszyngtonu z „konkretnymi propozycjami mającymi na celu uspokojenie globalnego rynku energii”. Nie podała jednak, jakie to propozycje.

Ceny ropy gwałtownie wzrosły po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran, który rozpoczął się 28 lutego. Konflikt rozlał się na Bliski Wschód i doprowadził de facto do zablokowania żeglugi w Cieśninie Ormuz. Płynie tamtędy 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw LNG. Z danych Międzynarodowej Organizacji Morskiej wynika, że w Zatoce Perskiej uwięzionych jest 3,2 tys. statków handlowych.

Amerykańska propozycja wspólnego odblokowania Cieśniny Ormuz spotkała się z odmową zdecydowanej większości sojuszników USA. To m.in. Niemcy, Francja, Japonia, Australia, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Litwa, Finlandia i Szwecja,ale też Polska.

Źródło: PAP, XYZ