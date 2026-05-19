19.05.2026 12:05

Ceny maksymalne paliw 20 maja 2026 r. w górę. Pękła granica 7 złotych

W środę 20 maja litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 - 7,07 zł, a oleju napędowego - 7,00 zł.

Ceny maksymalne we wtorek, 19 maja, wynoszą: benzyna typu 95 – 6,42 zł za litr; benzyna typu 98 – 6,97 zł za litr; olej napędowy – 6,85 zł za litr.

Od 31 marca obowiązują ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 31 maja obowiązuje przedłużone rozporządzenie obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Na zdjęciu klient stacji benzynowej tankujący benzynę do kanistra. Fot. PAP/Marcin Bielecki
