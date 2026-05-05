Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.05.2026
NEWSROOM XYZ
Pilne
05.05.2026 12:05

Ceny maksymalne paliw 6 maja 2026 r. takie same jak 5 maja

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 - 6,99 zł, a oleju napędowego - 7,31 zł - wynika z wtorkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak we wtorek.

Wcześniej (1-4 maja) 95 nie mogła przekroczyć 6,46 zł, 98 – 6,96 zł, a diesla – 7,31 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny na czwartek.

Ceny maksymalne paliw obowiązują od 31 marca

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Czytaj także:

Klient stacji benzynowej tankujący benzynę do kanistra
Na zdjęciu klient stacji benzynowej tankujący benzynę do kanistra. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Minister Waldemar Żurek: Każdy pomysł ma wariant awaryjny. Plan B, a czasem plan C (WYWIAD)
Minister sprawiedliwości zapowiada zmiany dla biegłych sądowych – projekt jest gotowy, ale wymaga finansowania. Odnosi się też do planów wobec Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. –…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
AI pomoże w zarabianiu na wpisach Trumpa. Elastics zebrał miliony od inwestorów i szefów ElevenLabs
Polski startup Elastics chce zbudować agentów AI dla traderów i zautomatyzować handel na rynkach predykcyjnych, takich jak Polymarket i Kalshi. Pomysł przekonał francuski fundusz Frst oraz grupę…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Nawet 5,5 proc. na lokacie. 8 najlepszych lokat rocznych w maju 2026 r. (Ranking XYZ)
W bankach pojawiło się kilka nowych, ciekawych propozycji. Dostępne lokaty roczne spełniają swoje zadanie. Mają niezłe oprocentowanie oraz przystępne i zrozumiałe warunki. Zebraliśmy najciekawsze…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Lootbox to hazard. Jak prawo nie nadąża za nowym modelem uzależniania
Lootboxy, blokowane domeny i nielegalne automaty. Walka z hazardem, który przyjmuje dziś nieoczywiste formy, rodzi pytania o luki w prawie.
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Gigaprojekt logistyczny rośnie w Nowej Hucie. 7R rusza na podbój Europy
7R zwiększa skalę działalności w Europie. Rynek magazynowy dojrzewa, a o kierunkach rozwoju decydują koszty i popyt.
04.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Keir Starmer nie naprawił Wielkiej Brytanii. Lista grzechów jest długa
Zbliżające się wybory samorządowe mogą okazać się gwoździem do politycznej trumny premiera Keira Starmera. Partyjne frakcje już przygotowują scenariusze przekazania władzy komuś, kto uratuje…
05.05.2026