Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.05.2026
05.05.2026 09:26

Maersk potwierdza, że jeden z jego statków przepłynął Ormuz pod eskortą marynarki wojennej USA

Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków, Alliance Fairfax, płynący pod banderą USA, opuścił cieśninę Ormuz pod eskortą marynarki wojennej USA. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna – dodano.

Wczoraj Dowództwo Centralne USA podało, że Dwa statki handlowe pływające pod banderą USA pomyślnie przeszły przez cieśninę Ormuz. Ma to być pierwszy krok operacji „Projekt Wolność”.

Alliance Fairfax, transportujący pojazdy pod banderą USA, przepłynął przez cieśninę Ormuz i 4 maja opuścił Zatokę Perską – poinformował koncern w komunikacie przekazanym agencji AFP.

Firma poinformowała, że armia USA zaoferowała statkowi, który po wybuchu wojny między USA a Izraelem oraz Iranem utknął w Zatoce Perskiej, możliwość opuszczenia Bliskiego Wschodu pod zbrojną eskortą – dodał emigracyjny portal irański Iran International.

Ceny ropy naftowej spadły we wtorek po wcześniejszych gwałtownych wzrostach, a sygnały, że marynarka wojenna USA może rozszczelnić irańską blokadę Ormuzu, złagodziły bieżące obawy dotyczące dostaw surowców z krajów Zatoki Perskiej. Spadek cen odzwierciedla jednak raczej oczekiwania rynku niż faktyczną sytuację w regionie – ocenił emiracki dziennik Gulf News. Jak dodał, nawet krótkotrwałe zakłócenia transportu wywierają długotrwałą presję na systemy handlowe i ceny.

– Rynki reagują na samą perspektywę, że statki znów zaczną się poruszać, ale system nie zresetuje się natychmiast. Trzeba liczyć się z realnym szokiem związanym z opóźnieniami – powiedział gazecie Nigel Green, dyrektor generalny deVere Group, firmy zajmującej się transgranicznym doradztwem finansowym.

– Nawet gdy statki zaczynają się poruszać, system, do którego wracają, ulega zmianie – dodał.

Kontenorowiec Maersk
Na zdjęciu ilustracyjnym kontenorowiec Maersk. Fot. Michael Vi/Getty Images
