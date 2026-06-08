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NEWSROOM XYZ
08.06.2026 13:27

Ceny maksymalne paliw na 9 czerwca. Tankowanie będzie tańsze niż w weekend

Minister energii opublikował nowe maksymalne ceny paliw. Z obwieszczenia wynika, że będą one tańsze niż te obowiązujące zarówno w weekend, jak i w poniedziałek.

We wtorek litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5,93 zł, 98 – 6,57 zł, a diesla 6,45 zł. To taniej niż w sobotę, niedzielę i w poniedziałek. Dziś bowiem cena litra 95 nie może przekroczyć 6 zł, 98 – 6,33 zł, a diesla – 6,48 zł.

Jak resort energii oblicza ceny maksymalne?

Maksymalne ceny paliw to element rządowego programu Ceny Paliw Niżej. Minister energii podaje je codziennie dla następnego dnia roboczego lub dni wolnych. Sprzedaż powyżej regulowanych cen grozi karą do miliona zł.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, op

Jednocześnie do 15 czerwca obowiązuje obniżka VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz obniżka akcyzy o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr diesla. To najniższy poziom dopuszczony przez UE.

Ceny paliw na początek długiego weekendu
Stacja benzynowa w Warszawie w marcu 2026 r.
Resort energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw Fot. Omar Marques/Anadolu via Getty Images
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