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NEWSROOM XYZ
03.06.2026 12:40

Ceny paliw na początek długiego weekendu. Benzyna będzie tańsza, diesel stoi w miejscu

Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw na pierwsze dwa dni długiego weekendu. Wynika z nich, że benzyny będą minimalnie tańsze, natomiast cena diesla pozostanie na środowym poziomie.

W czwartek i piątek litr 95 będzie kosztował 5,94 zł, 98 – 6,52 zł, a oleju napędowego 6,40 zł – ogłosił Miłosz Motyka. To oznacza, że benzyna 95 będzie tańsza w porównaniu ze środą o grosz, a 98 o dwa grosze na litrze. Ceny na resztę długiego weekendu poznamy w piątek.

Jak resort energii oblicza ceny maksymalne?

Maksymalne ceny paliw to element rządowego programu Ceny Paliw Niżej. Minister energii podaje je codziennie dla następnego dnia roboczego lub dni wolnych. Sprzedaż powyżej regulowanych cen grozi karą do miliona zł.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Jednocześnie do 15 czerwca obowiązuje obniżka VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz obniżka akcyzy o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr diesla. To najniższy poziom dopuszczony przez UE.

Ceny paliw na 3 czerwca. Diesel drożeje, a benzyna stoi w miejscu
Tankowanie samochodu
Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw. Fot. Getty Images
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