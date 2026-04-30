30.04.2026
30.04.2026 09:50

Orlen podniósł hurtowe ceny paliw

Orlen podniósł w czwartek 30 kwietnia hurtowe ceny paliw. W środę 29 kwietnia koncern obniżył hurtowe ceny oleju napędowego Ekodiesel i podniósł ceny benzyny.

Według aktualnego cennika hurtowego Orlenu w czwartek benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5681 zł za metr sześcienny. To o 168 zł więcej niż dzień wcześniej.

Benzyna bezołowiowa Super Plus 98 kosztuje 6143 zł za metr sześcienny. Jej cena wzrosła o 177 zł.

Cena oleju napędowego Ekodiesel poszła w górę o 159 zł do 6470 zł za metr sześcienny.

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji „Ceny Paliwa Niżej”. Maksymalne ceny są ustalane na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem ministra energii, ceny maksymalne paliw w czwartek 30 kwietnia 2026 r. wynoszą:

  • benzyna typu 95 – 6,28 zł za litr,
  • benzyna typu 98 – 6,77 zł za litr,
  • olej napędowy – 7,14 zł za litr.

Następne obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny na okres od piątku do poniedziałku, czyli na okres obejmujący majówkę.

W czwartek rano ceny ropy naftowej na globalnych rynkach paliw kolejny dzień rosły i były na najwyższym poziomie od czterech lat po tym, jak prezydent USA Donald Trump ponownie oświadczył w środę, że rozważa opcje militarne wobec Iranu.

Źródło: PAP/XYZ

Orlen podniósł w czwartek 30 kwietnia hurtowe ceny paliw. Fot. PAP/Albert Zawada
