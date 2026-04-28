Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.04.2026
28.04.2026 12:04

Ceny maksymalne paliw od 29 kwietnia 2026 r. w górę. Jest obwieszczenie ME

Minister Energii określił maksymalne ceny paliw na środę 29 kwietnia: litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 7,22 zł.

Oznacza to kolejny wzrost cen maksymalnych.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii we wtorek 28 kwietnia litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 – 6,72 zł, a oleju napędowego – 7,12 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane i określi ceny na następny dzień.

Ceny maksymalne paliw

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Czytaj także: Bloomberg: pierwszy od początku wojny gazowiec pokonał cieśninę Ormuz

Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Kosmiczny biznes przyspiesza
Od misji polskiego astronauty, przez wyższą składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej, aż po zapowiedź uruchomienia u nas jej ośrodka – miniony rok był dla polskiego sektora kosmicznego przełomowy.…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Zielone ludziki w Kanadzie. Czy wexit jest blisko?
Właśnie ukazał się raport o „fejkowych” kanałach na YouTube, podsycających separatystyczne i proamerykańskie nastroje w Albercie. Premier Kanady Mark Carney odwołuje się do wojskowych sukcesów sprzed…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Sztuczna inteligencja w arbitrażu załatwi sprawę w 40 godzin? „Sądy rozumiane jako budynek to przeżytek”
Jak sztuczna inteligencja wkroczyła do arbitrażu? Czy tradycyjne spory na sali sądowej to już przeszłosć? AI rewolucjonizuje sądownictwo.
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sztuczna inteligencja dociera do MŚP. W rekrutacjach coś drgnęło
Mimo luki technologicznej dzielącej je od największych przedsiębiorstw popyt na specjalistów od AI pojawia się już w małych i średnich firmach. Liczba ofert pracy w sektorze MŚP, w których wymagane…
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Nieruchomości komercyjne wracają do gry. Inwestorzy aktywni, ale ostrożni
Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce: nastroje inwestorów, bariery oraz kluczowe trendy i perspektywy rozwoju.
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Modivo było najsłabsze wśród blue chipów. Notowania GPW 27 kwietnia 2026 r.
Dziś na GPW wśród blue chipów najsłabsze było Modivo, którego kurs spadł aż o 5,5 proc. Równie źle radził sobie Mostostal. Po południu w WIG 20 rosło tylko sześć spółek, z czego jedynie Pepco o…
27.04.2026