Ceny miedzi nieznacznie w górę. Wyraźniej rośnie złoto

Miedź nieznacznie drożeje na londyńskiej LME, notując jednak spadki w Chinach i USA. Tymczasem wojna na Bliskim Wschodzie skłania inwestorów do szukania bezpiecznych aktywów, podnosząc notowania złota.

Na LME w Londynie miedź w 3-miesięcznych dostawach drożeje o 0,2 proc. do prawie 13,2 tys. dolarów za tonę. Ceny surowca spadają jednak na Comex w Nowym Jorku – o 0,5 proc. – i na SHFE w Szanghaju – o 1,6 proc.

Chińskie huty produkują rekordowe ilości miedzi, co powoduje wzrost zapasów i grozi spowolnieniem wzrostu cen metalu. Oczekuje się, że chińska produkcja miedzi rafinowanej wzrośnie w marcu do prawie 1,2 mln ton – wynika z sondażu przeprowadzonego wśród producentów miedzi przez Shanghai Metals Market. To o 4,6 proc. więcej niż w lutym.

Od początku 2026 r. produkcja miedzi w Państwie Środka wzrosła o 10 proc.

Zapasy metalu rosną na całym świecie, bo nabywców zniechęcają wysokie ceny. W Chinach wzrostowi rezerw sprzyjała długa noworoczna przerwa, powodująca spadek popytu.

Rośnie ryzyko, rośnie też złoto

Wyraźniej niż ceny miedzi rosną notowania złota. Cena żółtego metalu rośnie o 1 proc. do 5 331 dolara za uncję. Na początku poniedziałkowego handlu sięgnęła nawet 5 390 dolarów, rosnąc o 2,2 proc., jednak potem straciła połowę zysków.

– Sztabki złota zyskują na wartości, gdy nastroje na rynkach aktywów są takie, że najpierw mamy premię za ryzyko, a potem oceniamy fundament – stwierdzają analitycy Franklin Templeton Institute.

Srebro tanieje o 0,4 proc. do 93,38 dolara za uncję po wcześniejszym wzroście. Platyna traci 0,6 proc., a pallad zyskuje o 0,5 proc.

– Ceny metali szlachetnych, ropy i surowców rosną w poniedziałek pomimo odbicia kursu dolara, w którym są wyceniane, a to pokazuje, że „twarde aktywa” są prawdziwą „twardą walutą” w obecnym niezwykłym czasie: wojny na Bliskim Wschodzie – wskazuje Hong Hao, dyrektor ds. inwestycji w Lotus Asset Management.

Źródło: PAP