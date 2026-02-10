Ceny miedzi spadają. KGHM zaczyna dzień na czerwono

Po wzrostach napędzanych zakupami chińskich inwestorów ceny miedzi idą w dół. W Chinach słabnie aktywność gospodarcza w związku ze zbliżającymi się świętami Nowego Roku Księżycowego. Akcje KGHM tracą na otwarciu wtorkowej sesji.

Miedź w trzymiesięcznych dostawach na londyńskiej LME spada o 0,2 proc. do 13 150 dolarów za tonę po tym, jak w poniedziałek wzrosła o 182 dolary do 13 176 dolarów za tonę.

Na nowojorskiej Comex surowiec tanieje o 0,9 proc. Rośnie za to o prawie 0,2 proc. na giełdzie metali SHF w Szanghaju.

Na warszawskiej giełdzie KGHM Polska Miedź rozpoczęło wtorkową sesję od spadków. Na godz. 9.25 akcje spółki tanieją o ponad 2 proc. To największa strata na WIG 20 na otwarciu giełdy.

W Chinach zbliża się czas świętowania Nowego Roku Księżycowego. Po masowych zakupach napędzanych wątpliwościami co do kursu dolara i odchodzeniem od walut oraz obligacji spada aktywność inwestorów.

Z kolei Stany Zjednoczone zgromadziły największe zapasy miedzi od dekad, zakłócając przepływ metalu do reszty świata. W piątek 6 lutego zapas surowca na Comex sięgał 589 tys. ton, najwięcej odkąd prowadzone są takie statystyki i pięciokrotnie więcej niż rok wcześniej. W samym 2025 r. import miedzi do USA wzrósł niemal dwukrotnie do 1,7 mln ton.

Źródło: PAP