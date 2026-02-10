Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
NEWSROOM XYZ
10.02.2026 09:25

Ceny miedzi spadają. KGHM zaczyna dzień na czerwono

Po wzrostach napędzanych zakupami chińskich inwestorów ceny miedzi idą w dół. W Chinach słabnie aktywność gospodarcza w związku ze zbliżającymi się świętami Nowego Roku Księżycowego. Akcje KGHM tracą na otwarciu wtorkowej sesji.

Miedź w trzymiesięcznych dostawach na londyńskiej LME spada o 0,2 proc. do 13 150 dolarów za tonę po tym, jak w poniedziałek wzrosła o 182 dolary do 13 176 dolarów za tonę.

Na nowojorskiej Comex surowiec tanieje o 0,9 proc. Rośnie za to o prawie 0,2 proc. na giełdzie metali SHF w Szanghaju.

Na warszawskiej giełdzie KGHM Polska Miedź rozpoczęło wtorkową sesję od spadków. Na godz. 9.25 akcje spółki tanieją o ponad 2 proc. To największa strata na WIG 20 na otwarciu giełdy.

Przeczytaj też: Na GPW dominowała zieleń, akcje Budimexu wzrosły najbardziej. Dzień na GPW 9 lutego 2026 r.

W Chinach zbliża się czas świętowania Nowego Roku Księżycowego. Po masowych zakupach napędzanych wątpliwościami co do kursu dolara i odchodzeniem od walut oraz obligacji spada aktywność inwestorów.

Z kolei Stany Zjednoczone zgromadziły największe zapasy miedzi od dekad, zakłócając przepływ metalu do reszty świata. W piątek 6 lutego zapas surowca na Comex sięgał 589 tys. ton, najwięcej odkąd prowadzone są takie statystyki i pięciokrotnie więcej niż rok wcześniej. W samym 2025 r. import miedzi do USA wzrósł niemal dwukrotnie do 1,7 mln ton.

Źródło: PAP

Do końca lutego możemy poznać nowego prezesa KGHM
Produkcja miedzi w fabryce. Ceny surowca poszły w dół po październikowych rekordach.
Po wzrostach napędzanych zakupami chińskich inwestorów ceny miedzi idą w dół.
Fot. Cristobal Olivares/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Finanse osobiste
Z projektu króla spekulantów Rafała Zaorskiego wyparowały miliony. Po latach padają mocne oskarżenia
Rafał Zaorski to giełdowy inwestor-influencer, często nazywany „królem polskich spekulantów giełdowych” i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci tego rynku. Osoby z jego otoczenia kreślą jednak inny obraz: człowieka skupionego na grze i byciu w centrum uwagi, który – gdy pieniądze ze wspólnego przedsięwzięcia „wyparowują”, jak w przypadku tokena BSB – unika współpracowników. Lista ich zarzutów jest długa, choć prokuratura nie uznała, że doszło do sprzeniewierzenia pieniędzy. Sam Zaorski zapowiada, że „powróci do projektu”.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Nie tylko pasażerowie. Lotnisko w Radomiu z nową strategią rozwoju
Spółka Polskie Porty Lotnicze (PPL) zaprezentowała nową strategię dla Portu Lotniczego Warszawa-Radom. Lotnisko, które rokrocznie generuje straty na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych, ma teraz zyskać nową odsłonę i nowe funkcje.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Rozwód w urzędzie zamiast w sądzie. Uproszczenie procedur czy „banalizacja małżeństwa”?
Rozwody pozasądoweW parlamencie toczy się dyskusja nad wprowadzeniem w Polsce nowej instytucji – rozwodu pozasądowego, dokonywanego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Zwolennicy projektu wskazują na uproszczenie procedur i odciążenie sądów. Krytycy mówią o ryzyku „banalizacji” rozwodów i osłabieniu ochrony małżeństwa. Spór szybko nabrał wymiaru politycznego i ideologicznego. My skupiamy się na samej procedurze i jej konsekwencjach praktycznych.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Miliardowa gra o przyszłość InPostu. Kurs wystrzelił, co o ofercie sądzą analitycy?
Zarząd i rada nadzorcza InPost jednogłośnie poparły gotówkową ofertę przejęcia spółki przez konsorcjum międzynarodowych inwestorów z udziałem Advent International i FedEx. Transakcja, wyceniająca firmę na 7,8 mld euro, ma zapewnić akcjonariuszom wysoką premię, a spółce – kapitałowe i operacyjne wsparcie dla dalszej ekspansji w europejskiej logistyce e-commerce, przy zachowaniu niezależności operacyjnej i centrali w Polsce. "Z FedExem będziemy działać jak konkurenci" - przekonywał na konferencji prasowej szef rady nadzorczej InPostu, Hein Pretorius."
09.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 10 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Na GPW dominowała zieleń, akcje Budimexu wzrosły najbardziej. Dzień na GPW 9 lutego 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wzrost wartości głównych indeksów. Spółki notowane na warszawskim parkiecie skorzystały z optymizmu, jaki udzielił się inwestorom po ogłoszeniu przejęcia akcji InPostu.
09.02.2026