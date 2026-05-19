Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.05.2026
NEWSROOM XYZ
19.05.2026 08:31

Ceny miedzi w dół. „Perspektywy są niejednoznaczne”

We wtorek rano ceny miedzi zniżkują w Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju. „Perspektywy dla światowej gospodarki są bardzo niejednoznaczne” – ocenia ekspert.

O godz. 8.30 miedź w dostawach 3-miesięcznych kosztuje na londyńskiej LME 13 536 dolarów za tonę, tracąc 0,3 proc. W poniedziałek surowiec podrożał o 0,2 proc., ale w ciągu dwóch poprzednich sesji spadł o ponad 4 proc.

Na Comex w Nowym Jorku ceny miedzi spadły o 0,8 proc., a na SHFE w Szanghaju – o 0,1 proc.

W nocy z poniedziałku na wtorek prezydent USA Donald Trump poinformował, że zdecydował się powstrzymać atak na Iran na prośbę sojuszników. Pojawiły się także informacje o postępach w negocjacjach pokojowych na linii Waszyngton–Teheran.

Perspektywy dla światowej gospodarki są bardzo niejednoznaczne – albo uderzy ona w ścianę, albo nie. W przypadku tego pierwszego scenariusza ceny surowców się załamią” – napisał w rynkowej nocie Guy Wolf, globalny szef analizy rynkowej w Marex.

Źródło: PAP, XYZ

Ceny ropy spadają. Donald Trump ma kolejny „moment TACO"
Produkcja miedzi w KGHM
We wtorek spadki są widoczne w Londynie, Nowym Jorku i Shanghaju.
Fot.: Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Gigant z Niemiec tworzy w Polsce hub. HelloFresh: szukamy najlepszych na świecie, nie najtańszych
Assaf Ronen budował centra technologiczne dla Microsoftu i Amazona. Dziś szuka ekspertów obytych ze sztuczną inteligencją dla globalnego foodtechu. Warszawa była dla niego oczywistym kierunkiem, jest…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekspansja chińskich towarów spowolniła. Najważniejsze zjawiska w polskim handlu zagranicznym
Dane GUS za I kw. 2026 r. pokazują, jak chiński import, konflikt na Bliskim Wschodzie i cła Trumpa kształtują polski handel zagraniczny. Sprawdź najważniejsze liczby i trendy.
18.05.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Cyfrowy sen Indii grozi blackoutem. Jak sztuczna inteligencja drenuje sieć
Indie chcą być jednym z liderów w dziedzinie sztucznej inteligencji. W najludniejszym kraju świata na potęgę powstają centra danych. Ich dynamiczny rozwój dramatycznie obciąża jednak krajową sieć…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Morawiecki życzy smacznej kawusi, a Mentzen kpi z Kaczyńskiego, czyli polityczna wiosna w rolkach na TikToku
„Podtrzymanie passy”, „miękkiego pączusia i smacznej kawusi” czy Przemysław Czarnek jako wujek z wesela. Nie, to nie sekcja komentarzy, a cytaty z rolek pochodzących z oficjalnych partyjnych profili.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Cannes 2026: wielki powrót kina autorskiego, polskiego, polityki i wojen
Na czerwonym dywanie triumfują w tym roku takie nazwiska, jak: Ryusuke Hamaguchi, Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar czy James Gray. Obok premier „Soudain”, „Histoires parallèles” i „Paper Tiger”, uwagę…
16.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Duńskie „genby”. Dzielnica, która ma leczyć samotność
W Kopenhadze powstaje pierwsza oficjalna dzielnica „genby”. Architektura i program społeczny mają wzmacniać więzi, ułatwiać tworzenie wielopokoleniowych wspólnot i sprzyjać zakładaniu rodzin. To…
17.05.2026