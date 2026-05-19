Ceny miedzi w dół. „Perspektywy są niejednoznaczne”

We wtorek rano ceny miedzi zniżkują w Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju. „Perspektywy dla światowej gospodarki są bardzo niejednoznaczne” – ocenia ekspert.

O godz. 8.30 miedź w dostawach 3-miesięcznych kosztuje na londyńskiej LME 13 536 dolarów za tonę, tracąc 0,3 proc. W poniedziałek surowiec podrożał o 0,2 proc., ale w ciągu dwóch poprzednich sesji spadł o ponad 4 proc.

Na Comex w Nowym Jorku ceny miedzi spadły o 0,8 proc., a na SHFE w Szanghaju – o 0,1 proc.

W nocy z poniedziałku na wtorek prezydent USA Donald Trump poinformował, że zdecydował się powstrzymać atak na Iran na prośbę sojuszników. Pojawiły się także informacje o postępach w negocjacjach pokojowych na linii Waszyngton–Teheran.

„Perspektywy dla światowej gospodarki są bardzo niejednoznaczne – albo uderzy ona w ścianę, albo nie. W przypadku tego pierwszego scenariusza ceny surowców się załamią” – napisał w rynkowej nocie Guy Wolf, globalny szef analizy rynkowej w Marex.

