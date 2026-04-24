Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.04.2026
24.04.2026 08:36

Ceny miedzi znów w dół. Może być tygodniowy spadek

Ceny miedzi w Londynie znów spadają. Metal zaliczył wzrost tylko w środę. Utrzymanie zniżek w piątek będzie oznaczało spadek w ujęciu tygodniowym.

W piątek o godz. 8.30 ceny miedzi w dostawach 3-miesięcznych na londyńskiej LME spadają o 0,7 proc. do 13 265 dolarów za tonę.

Spadki są widoczne także na Comex w Nowym Jorku – sięgnęły tam 1,2 proc. – i na SHFE w Szanghaju, gdzie ceny miedzi spadły o 0,6 proc.

Utrzymanie spadków na LME będzie oznaczało spadek w ujęciu tygodniowym. Jeszcze przed poniedziałkowym otwarciem metal kosztował na LME 13 347 dolarów za tonę, co było najwyższym poziomem od początku lutego. W poniedziałek i wtorek metal jednak potaniał, wynosząc na wtorkowym zamknięciu 13 231 dolarów. Z kolei w środę, w wyniku przedłużenia rozejmu USA-Iran, ceny miedzi wzrosły o 1,5 proc. do 13 433 dolarów. W czwartek jednak wytracił część wzrostów, spadając do 13 356 dolarów za tonę.

– Na razie spodziewamy się, że niepewne perspektywy dla globalnej gospodarki wpłyną na osłabienie optymistycznych nastrojów związanych z podażą – oceniają analitycy BMI.

Źródło: XYZ, PAP

Fot.: Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images
