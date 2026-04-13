Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.04.2026
NEWSROOM XYZ
13.04.2026 12:23

Ceny paliw 13 kwietnia 2026 r. Benzyna i diesel będą tańsze

Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliw we wtorek. Będą one niższe w stosunku do poprzednich limitów. Obniżka będzie szczególnie odczuwalna w przypadku cen diesla.

Ceny maksymalne we wtorek 12 kwietnia wyniosą:

  • 6,12 zł dla benzyny 95,
  • 6,70 zł dla benzyny 98,
  • 7,58 zł dla diesla.

Oznacza to obniżkę o 2 gr w przypadku benzyny 95, o 3 gr w przypadku benzyny 98 oraz o 10 gr w przypadku oleju napędowego.

Ceny Paliw Niżej” – ceny maksymalne i niższe podatki

Pakiet „Ceny Paliw Niżej” obejmuje:

  • ceny maksymalne, ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu,
  • obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,
  • obniżkę akcyzy na paliwa o 29 zł dla benzyny i o 28 zł za olej napędowy.

Zgodnie z nową ustawą resort energii codziennie podaje maksymalne ceny paliw na następny dzień. W dni wolne od pracy i święta stawka obowiązuje do kolejnego dnia roboczego. Stacje, które zignorują rozporządzenie, mogą zapłacić nawet do 1 mln zł kar. Ceny monitoruje Krajowa Administracja Skarbowa.

Ceny maksymalne ustalane są według wzoru, który obejmuje cenę hurtową, powiększoną o VAT, akcyzę, opłatę paliwową i marżę sprzedażową.

Ustawa „CPN” to odpowiedź na kryzys paliwowy wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Teheran w odpowiedzi na izraelsko-amerykański zablokował jedyny morski szlak transportowy ropy naftowej z Zatoki Perskiej – cieśninę Ormuz – przez który płynie 20 proc. światowych dostaw LNG i ropy. To wywołało gwałtowny skok cen ropy, a w kilku krajach Azji rozpoczęto racjonowanie paliw.

Źródło: PAP, XYZ

tankowanie samochodu na stacji paliw
Fot. Alvaro Gonzalez/Getty Images
