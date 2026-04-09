Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.04.2026
NEWSROOM XYZ
09.04.2026

Ceny paliw na 10 kwietnia 2026. Benzyna i diesel będą tańsze

Minister energii podał ceny paliw, które będą obowiązywać w piątek, 10 kwietnia 2026 r. Kierowcy zapłacą mniej zarówno za diesla, jak i za benzynę.

W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,17 zł, benzyny 98 – 6,77 zł, a oleju napędowego – 7,66 zł – podał minister energii. Tymczasem dziś ceny wynoszą maksymalnie 6,27 zł za litr 95, 6,88 zł za litr 98 i 7,83 zł za litr ON.

To efekt wczorajszych przecen na światowym rynku ropy po ogłoszeniu zawieszenia broni między Iranem a USA. Choć dziś ceny idą w górę ze względu na tarcia między Teheranem i Waszyngtonem oraz ponowne wstrzymanie ruchu przez cieśninę Ormuz, to Orlen obniżył jednak hurtowe ceny paliw.

Czym jest program „Ceny Paliw Niżej”?

W pierwszy dzień obowiązywania programu „Ceny Paliw Niżej” (CPN) litr benzyny 95 kosztował 6,16 zł, 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego – 7,60 zł.

Zgodnie z nową ustawą resort energii codziennie podaje maksymalne ceny paliw na następny dzień. W dni wolne od pracy i święta stawka obowiązuje do kolejnego dnia roboczego. Stacje, które zignorują rozporządzenie, mogą zapłacić nawet do mln zł kar. Ceny monitoruje Krajowa Administracja Skarbowa.

Ceny maksymalne ustalane są według wzoru, który obejmuje cenę hurtową, powiększoną o VAT, akcyzę, opłatę paliwową i marżę sprzedażową.

Ustawa „CPN” to odpowiedź na kryzys paliwowy, wywołany izraelskimi i amerykańskimi atakami na Iran. Teheran w odpowiedzi zablokował jedyny morski szlak transportowy ropy naftowej z Zatoki Perskiej – cieśninę Ormuz. To wywołało gwałtowny skok cen ropy, a w kilku krajach Azji rozpoczęto racjonowanie paliw.

Tyle wynosiły ceny paliw 8 kwietnia 2026 r.
Tankowanie paliwa na stacji benzynowej.
Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na . Fot.: PAP/Marcin Bielecki
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Rozejm z niedomówieniami. Pakistan ratuje świat przed eskalacją wojny USA-Iran
Od apokaliptycznych gróźb „śmierci całej cywilizacji” do nagłego zawieszenia broni na dwie godziny przed upływem ultimatum. Stany Zjednoczone i Iran, za nieoczekiwanym pośrednictwem Pakistanu, zapowiadają wstrzymanie ognia na dwa tygodnie. Stawką jest odblokowanie cieśniny Ormuz i zażegnanie największego kryzysu naftowego w historii, choć obie strony zasadniczo różnią się w interpretacji tego, co dokładnie ustalono.
08.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Trzy gwoździe do trumny producentów AGD: ETS/CBAM, cło na stal i zbiórka elektrośmieci
Bruksela nie ułatwia firmom konkurowania z azjatyckimi rywalami. Branża AGD bije na alarm, bo unijne przepisy, m.in. chroniące producentów stali, uderzają w jej rentowność. Firmy, które mają fabryki w Azji i Polsce, już zmniejszają produkcję w naszym kraju.
09.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polska najbardziej spolaryzowana w UE. „Jedziemy autem bez lusterek wstecznych i z niesprawnymi hamulcami"
3,98 w czteropunktowej skali. Tak zespół badaczy Varieties of Democracy (V-Dem) ocenia skalę politycznej polaryzacji w Polsce. Jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. I może być dla nas niebezpieczna.
08.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Azjaci wolą Chiny od USA? Sondaż singapurskiego think tanku
Historycznie duża liczba osób mających wpływ na kształtowanie polityki państw Azji Południowo-Wschodniej wolałaby sojusz z Pekinem niż z Waszyngtonem. Ale Azjaci mają obawy wobec obu globalnych potęg i najchętniej zachowaliby od nich równy dystans.
09.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
07.04.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Polityka
Krakowianie chcą odwołać prezydenta Miszalskiego. Prawo referendalne sprawia, że ich szanse są mało prawdopodobne
W latach 2018-2024 w całej Polsce miało miejsce 78 referendów w sprawie odwołania lokalnych władz. Tylko w 11 przypadkach frekwencja okazała się wystarczająca.
08.04.2026