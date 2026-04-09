Ceny paliw na 10 kwietnia 2026. Benzyna i diesel będą tańsze

Minister energii podał ceny paliw, które będą obowiązywać w piątek, 10 kwietnia 2026 r. Kierowcy zapłacą mniej zarówno za diesla, jak i za benzynę.

W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,17 zł, benzyny 98 – 6,77 zł, a oleju napędowego – 7,66 zł – podał minister energii. Tymczasem dziś ceny wynoszą maksymalnie 6,27 zł za litr 95, 6,88 zł za litr 98 i 7,83 zł za litr ON.

To efekt wczorajszych przecen na światowym rynku ropy po ogłoszeniu zawieszenia broni między Iranem a USA. Choć dziś ceny idą w górę ze względu na tarcia między Teheranem i Waszyngtonem oraz ponowne wstrzymanie ruchu przez cieśninę Ormuz, to Orlen obniżył jednak hurtowe ceny paliw.

Czym jest program „Ceny Paliw Niżej”?

W pierwszy dzień obowiązywania programu „Ceny Paliw Niżej” (CPN) litr benzyny 95 kosztował 6,16 zł, 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego – 7,60 zł.

Zgodnie z nową ustawą resort energii codziennie podaje maksymalne ceny paliw na następny dzień. W dni wolne od pracy i święta stawka obowiązuje do kolejnego dnia roboczego. Stacje, które zignorują rozporządzenie, mogą zapłacić nawet do mln zł kar. Ceny monitoruje Krajowa Administracja Skarbowa.

Ceny maksymalne ustalane są według wzoru, który obejmuje cenę hurtową, powiększoną o VAT, akcyzę, opłatę paliwową i marżę sprzedażową.

Ustawa „CPN” to odpowiedź na kryzys paliwowy, wywołany izraelskimi i amerykańskimi atakami na Iran. Teheran w odpowiedzi zablokował jedyny morski szlak transportowy ropy naftowej z Zatoki Perskiej – cieśninę Ormuz. To wywołało gwałtowny skok cen ropy, a w kilku krajach Azji rozpoczęto racjonowanie paliw.