Ceny paliw na 17 kwietnia 2026 r. Tankowanie będzie tańsze

Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw, które będą obowiązywać w piątek, 17 kwietnia 2026 r. Z obwieszczenia wynika, że koszt tankowania zarówno benzyn, jak i diesla będzie niższy niż w środę.

Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,04 zł, 98 – 6,59 zł, a oleju napędowego – 7,18 zł. Dziś z kolei cena litra 95 to maksymalnie 6,08 zł, 98 – 6,61 zł, a diesla – 7,23 zł.

Następne rozporządzenie z cenami obowiązującymi w weekend oraz w poniedziałek resort ogłosi jutro.

Rząd uruchomił program Cena Paliw Niżej

Zgodnie z rządowym planem "Cena Paliw Niżej" codziennie minister energii ogłasza nowe maksymalne ceny paliw. Wylicza je na podstawie średnich cen w Polsce w połączeniu z VAT, akcyzą i opłatą paliwową. Do tego do końca kwietnia obowiązują niższe stawki podatków na paliwa.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej zagrożona jest karą do miliona zł. Kontrole stacji prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Wysokie ceny to efekt izraelskich i amerykańskich ataków na Iran

Wysokie ceny ropy i paliw to efekt wojny na Bliskim Wschodzie. Po atakach Izraela i USA na Iran 28 lutego Teheran zamknął cieśninę Ormuz, czyli główny szlak transportu ropy z Zatoki Perskiej. To wywindowało ceny paliw na całym świecie, a ropa kosztowała powyżej 100 dolarów za baryłkę. ropa

Pierwsza runda negocjacji w Pakistanie nie przyniosła przełomu i nie doprowadziła do otwarcia Ormuz. Iran jednak pracuje nad przedłużeniem rozejmu oraz chce wznowić rozmowy z USA. Baryłka ropy WTI w dostawach na maj kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 91,67 dolara (wzrost o 0,42 proc.). Baryłka Brent na ICE w dostawach na czerwiec jest wyceniana po 94,90 dolara za baryłkę (spadek o 0,03 proc.).