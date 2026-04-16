Orlen obniża hurtowe ceny paliw. To kolejna taka decyzja z rzędu

Orlen zdecydował się obniżyć hurtowe ceny paliw. Koncern podjął podobną decyzję w środę. Tymczasem ceny ropy na światowych rynkach wciąż się wahają, jednak dalej są poniżej 100 dolarów za baryłkę.

Olej napędowy kosztuje według nowego cennika 6346 zł za m sześc. (spadek o 52 zł), a benzyna 95 kosztuje 5293 zł za m sześc. (spadek o 36 zł). W środę ceny diesla spadły o 167 zł za m sześc., a benzyny o 79 zł za m sześc.

Jednocześnie od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny regulowane podawane codziennie przez ministra energii. Ma to ograniczyć skok kosztów tankowania. Resort ustala je w oparciu o średnią cenę, zwiększoną o akcyzę, marżę, opłatę paliwową i VAT. Pakiet "Ceny Paliwa Niżej" ma obowiązywać do końca problemów na rynkach. Rząd obniżył też podatki na paliwo – na razie do końca kwietnia.

Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji „Ceny Paliwa Niżej”, mającego ograniczać wzrost cen tych produktów. Ceny te ustalane są w oparciu o średnią cenę hurtową tych produktów na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr i podatek VAT.

– Wtedy, gdy będziemy widzieli uspokojenie sytuacji na rynkach, gdy cena diesla i benzyny w hurcie będzie niższa, w okolicy tego, z jakimi cenami mieliśmy do czynienia przed wybuchem tego konfliktu, to wtedy będziemy mogli mówić o wygaszeniu tych tarcz – mówił minister Miłosz Motyka w Polskim Radiu.

Wysokie ceny ropy i paliw to efekt wojny na Bliskim Wschodzie. Po atakach Izraela i USA na Iran 28 lutego Teheran zamknął cieśninę Ormuz, czyli główny szlak transportu ropy z Zatoki Perskiej. To wywindowało ceny paliw na całym świecie, a ropa kosztowała powyżej 100 dolarów za baryłkę.

Pierwsza runda negocjacji w Pakistanie nie przyniosła przełomu i nie doprowadziła do otwarcia Ormuz. Iran jednak pracuje nad przedłużeniem rozejmu oraz chce wznowić rozmowy z USA. Baryłka ropy WTI w dostawach na maj kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 91,67 dolara (wzrost o 0,42 proc.). Baryłka Brent na ICE w dostawach na czerwiec jest wyceniana po 94,90 dolara za baryłkę (spadek o 0,03 proc.).