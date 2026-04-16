Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.04.2026
16.04.2026 09:36

Orlen obniża hurtowe ceny paliw. To kolejna taka decyzja z rzędu

Orlen zdecydował się obniżyć hurtowe ceny paliw. Koncern podjął podobną decyzję w środę. Tymczasem ceny ropy na światowych rynkach wciąż się wahają, jednak dalej są poniżej 100 dolarów za baryłkę.

Olej napędowy kosztuje według nowego cennika 6346 zł za m sześc. (spadek o 52 zł), a benzyna 95 kosztuje 5293 zł za m sześc. (spadek o 36 zł). W środę ceny diesla spadły o 167 zł za m sześc., a benzyny o 79 zł za m sześc.

Jednocześnie od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny regulowane podawane codziennie przez ministra energii. Ma to ograniczyć skok kosztów tankowania. Resort ustala je w oparciu o średnią cenę, zwiększoną o akcyzę, marżę, opłatę paliwową i VAT. Pakiet "Ceny Paliwa Niżej" ma obowiązywać do końca problemów na rynkach. Rząd obniżył też podatki na paliwo – na razie do końca kwietnia.

Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji „Ceny Paliwa Niżej”, mającego ograniczać wzrost cen tych produktów. Ceny te ustalane są w oparciu o średnią cenę hurtową tych produktów na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr i podatek VAT.

– Wtedy, gdy będziemy widzieli uspokojenie sytuacji na rynkach, gdy cena diesla i benzyny w hurcie będzie niższa, w okolicy tego, z jakimi cenami mieliśmy do czynienia przed wybuchem tego konfliktu, to wtedy będziemy mogli mówić o wygaszeniu tych tarcz – mówił minister Miłosz Motyka w Polskim Radiu.

Wysokie ceny ropy i paliw to efekt wojny na Bliskim Wschodzie. Po atakach Izraela i USA na Iran 28 lutego Teheran zamknął cieśninę Ormuz, czyli główny szlak transportu ropy z Zatoki Perskiej. To wywindowało ceny paliw na całym świecie, a ropa kosztowała powyżej 100 dolarów za baryłkę.

Pierwsza runda negocjacji w Pakistanie nie przyniosła przełomu i nie doprowadziła do otwarcia Ormuz. Iran jednak pracuje nad przedłużeniem rozejmu oraz chce wznowić rozmowy z USA. Baryłka ropy WTI w dostawach na maj kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 91,67 dolara (wzrost o 0,42 proc.). Baryłka Brent na ICE w dostawach na czerwiec jest wyceniana po 94,90 dolara za baryłkę (spadek o 0,03 proc.).

Orlen zmienia ceny paliw w hurcie. Diesel w dół, benzyna w górę
Orlen obniża hurtowe ceny paliw.
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Witajcie w alternatywnej rzeczywistości, czyli jak prorządowe media opisały zwycięstwo Pétera Magyara
Péter Magyar jako sługus Brukseli i Kijowa, usmażone psy w mikrofalówce czy strajk głodowy po zmianie władzy. To nie opis politycznego horroru i thrillera, a narracji prorządowych węgierskich mediów.…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Węgry po Orbánie. Nowe otwarcie i szansa dla polskiego biznesu
Zmiana władzy na Węgrzech może oznaczać też gospodarcze przetasowanie w regionie. Nowy rząd stanie przed wyzwaniem odbudowy inwestycji i pobudzenia wzrostu. Wśród potencjalnych beneficjentów są…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kościół Katolicki-Afryka. Studium wzajemnych zależności
Dziś rozpoczęła się pielgrzymka papieża Leona XIV do Afryki. Na Czarnym Lądzie lawinowo wzrasta liczba katolików, ale to nie jedyny powód misji. Papieża czekają też trudne rozmowy na temat…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Twórca OptiBuy połączy Fonię ze światem. Chcą wyznaczyć nowy standard usług komórkowych
Telekomunikacyjno-marketingowa grupa wierzy w fundamentalną zmianę rynku zdominowanego przez kilku operatorów. Klientów kusi jakością i dodatkowymi usługami, a partnerów ofertą reklamową opartą na…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Warszawski startup Replenit z dużym finansowaniem. Pozyskał 2,5 mln dolarów na rozwój
Warszawski startup Replenit pozyskał 2,5 mln dolarów finansowania pre-seed. Firma rozwijająca rozwiązania AI dla handlu planuje skalowanie działalności i ekspansję do USA. W rundzie uczestniczyli…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Algorytm zamiast lawety. Fiński startup Flovi na polskim rynku nie ma konkurencji
Zajmujący się relokacją aut startup, który w Polsce jest od sześciu miesięcy, do końca roku stawia sobie za cel zdobycie stu klientów i zrealizowanie 20 tys. przejazdów. – Jeśli to się uda, Polska…
15.04.2026