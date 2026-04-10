Dzieje się
10.04.2026 12:25

Ceny paliw na weekend. Benzyny lekko w dół, podrożał za to olej napędowy.

Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw, które obowiązywać będą do wtorku. Z komunikatu wynika, że lekko potaniały benzyny, natomiast diesel poszedł nieznacznie w górę.

Litr benzyny 95 ma kosztować – od piątku do poniedziałku włącznie – nie więcej niż 6,14 zł, benzyny 98 – 6,73 zł, a oleju napędowego – 7,68 zł – wynika z rozporządzenia szefa resortu energii.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje za to nie więcej niż 6,17 zł, benzyny 98 – 6,77 zł, a oleju napędowego – 7,66 zł.

Czym jest program „Ceny Paliw Niżej”?

W pierwszy dzień obowiązywania programu „Ceny Paliw Niżej” (CPN) litr benzyny 95 kosztował 6,16 zł, 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego – 7,60 zł.

Zgodnie z nową ustawą resort energii codziennie podaje maksymalne ceny paliw na następny dzień. W dni wolne od pracy i święta stawka obowiązuje do kolejnego dnia roboczego. Stacje, które zignorują rozporządzenie, mogą zapłacić nawet do mln zł kar. Ceny monitoruje Krajowa Administracja Skarbowa.

Ceny maksymalne ustalane są według wzoru, który obejmuje cenę hurtową, powiększoną o VAT, akcyzę, opłatę paliwową i marżę sprzedażową.

Ustawa „CPN” to odpowiedź na kryzys paliwowy, wywołany izraelskimi i amerykańskimi atakami na Iran. Teheran w odpowiedzi zablokował jedyny morski szlak transportowy ropy naftowej z Zatoki Perskiej – cieśninę Ormuz. To wywołało gwałtowny skok cen ropy, a w kilku krajach Azji rozpoczęto racjonowanie paliw.

Stacja MOL przy drodze S7 Warszawa – Kraków
Resort energii podał nowe maksymalne ceny paliw. Będą obowiązywać do poniedziałku włącznie.
