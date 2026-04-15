Ceny paliw. W czwartek spadek maksymalnych poziomów

W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,08 zł, benzyny 98 – 6,61 zł, a oleju napędowego – 7,23 zł. W porównaniu ze środą oznacza to spadek cen każdego rodzaju paliwa.

Dla porównania środowe maksima ustalono w przypadku benzyny 95 na poziomie 6,16 zł za litr, benzyny 98 – 6,70 zł, a oleju napędowego – 7,41 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny paliw na piątek.

Przeczytaj również: Ceny ropy stabilne. Otwarcie cieśniny Ormuz wciąż pod znakiem zapytania

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, zaś oleju napędowego – 7,60 zł.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Źródło: PAP