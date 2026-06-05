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NEWSROOM XYZ
05.06.2026 12:24

Ceny paliw w weekend będą wyższe niż w piątek

Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,00 zł, benzyny 98 – 6,63 zł, a oleju napędowego – 6,48 zł – wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż w piątek.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 – 6,52 zł, a oleju napędowego – 6,40 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Na mocy ostatniej decyzji resortu energii obecne rozwiązania będą obowiązywały do 15 czerwca. Termin ten może zostać wydłużony o dwa tygodnie.

Źródło: PAP, XYZ

Dystrybutor na stacji paliw
Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliw na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
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