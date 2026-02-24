Ceny ropy rosną, Iran wciąż kluczowy. „Deeskalacja budzi spore wątpliwości”

We wtorek ceny ropy naftowej idą w górę. Inwestorzy starają się oszacować szanse na osiągnięcie porozumienia przez Stany Zjednoczone i Iran. Prezydent USA Donald Trump powtórzył, że woli rozwiązania dyplomatyczne, ale ostrzegł Teheran przed możliwymi konsekwencjami.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień drożeje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,65 proc. do 66,74 dolarów. Podobny wzrost – o 0,62 proc. – notują ceny ropy Brent na ICE, która kosztuje już ponad 71,9 dolarów za baryłkę.

W czwartek delegacje Stanów Zjednoczonych i Iranu mają spotkać się w Genewie na kolejną rundę negocjacji. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł jednak Teheran przed konsekwencjami, które spotkają go w przypadku nieosiągnięcia porozumienia.

– Jeśli nie uda nam się zawrzeć porozumienia z Iranem, będzie to bardzo zły dzień dla tego kraju i dla jego mieszkańców – zagroził.

Dodał też, że wszystkie medialne doniesienia na temat potencjalnej wojny to fake newsy. W piątek jednak ogłosił, że rozważa ograniczony atak na Iran. Pojawiły się też doniesienia „New York Times”, że prezydent rozważa przeprowadzenie za kilka miesięcy dużego ataku na Iran celem zmiany władzy w kraju.

–Rynki ropy naftowej pozostają w oczekiwaniu na doniesienia dotyczące sytuacji związanej z Iranem, ale możliwa deeskalacja w napiętych relacjach USA–Iran budzi jednak spore wątpliwości – powiedział Saul Kavonic, starszy analityk w MST Financial Services.

Jak dodaje, napięcia na Bliskim Wschodzie sprawiły, że ropa podrożała w ciągu ostatnich kilku tygodni o ok. 10 dolarów.

Kluczowy producent ropy zmaga się z deficytem

Tymczasem Arabia Saudyjska, kluczowy producent ropy, zanotowała największy kwartalny deficyt budżetowy od 2020 r. Sięgnął on w IV kw. 2025 r. 25,3 mld dolarów, na co wpłynęły niższe ceny ropy naftowej.

W efekcie deficyt w całym 2025 r. wyniósł ok. 73,8 mld dolarów – ponad 2 razy więcej niż w 2024 r. (30,8 mld dolarów). Królestwo boryka się z deficytem budżetowym od końca 2022 r.

W IV kw. 2025 r. przychody Arabii Saudyjskiej z ropy naftowej spadły z 45,5 mld dolarów do ok. 41,1 mld dolarów.

Źródło: PAP