Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
NEWSROOM XYZ
23.02.2026 08:43

Ceny ropy spadają. Inwestorzy patrzą na Iran

Ceny ropy naftowej wyraźnie spadają. Inwestorzy starają się ocenić szanse na pokojowe rozwiązanie sporu pomiędzy USA a Iranem.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień tanieje na nowojorskiej NYMEX o 1,1 proc. do 65,74 dolara. Z kolei ropa Brent na ICE kosztuje 71,03 dolara za baryłkę, niżej o 1 proc.

W centrum uwagi inwestorów pozostają napięcia na linii USA-Iran. W czwartek delegacje obu krajów mają spotkać się w Genewie na kolejną rundę negocjacji.

Jednak w piątek 20 lutego prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że rozważa ograniczony atak na Iran, który pozwoliłby uniknąć szerokiego odwetu Teheranu. Równocześnie pojawiają się sprzeczne informacje nt. przygotowań do wojny w amerykańskich bazach na Bliskim Wschodzie.

Z kolei według „New York Times” amerykański przywódca rozważa przeprowadzenie za kilka miesięcy ataku na szeroką skalę. Ma on doprowadzić do zmiany władzy w Iranie, jeśli władze tego kraju nie pójdą na ustępstwa.

Mimo to w niedzielę szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi powiedział w CBS News, że istnieje „duża szansa” na dyplomatyczne rozwiązanie.

Przeczytaj też: Iran przejął kontrolę nad Hezbollahem. Grupa szykuje się na wojnę z USA i Izraelem

Rynki tolerują różne nagłówki dot. konfliktu USA–Iran, ale nie zignorują utraty podaży ropy naftowej. Jeśli eksport ropy z Iranu zostanie zakłócony lub dojdzie do ingerencji w Cieśninie Ormuz, co jest bardzo prawdopodobne, jeśli sytuacja USA–Iran się pogorszy, wtedy ceny ropy naftowej na świecie szybko się „zregenerują” – mówi Haris Khurshid, CIO w Karobaar Capital LP.

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską. Przepływa przez nią jedna piąta sprzedawanej na świecie ropy naftowej. W przypadku konfliktu Teheran mógłby zakłócić przepływ ropy przez cieśninę, którędy swoją ropę naftową przewożą m.in. Arabia Saudyjska, Irak i Kuwejt. Jej większość trafia na azjatyckie rynki.

Amerykańsko-irański spór toczy się o program nuklearny Teheranu. Waszyngton postrzega go jako zagrożenie i chce jego porzucenia. Żąda też ustępstw w sprawie programu rozwoju rakiet balistycznych i zaprzestania wspierania zbrojnych ugrupowań na Bliskim Wschodzie.

Źródło: PAP

Atak USA na Iran. Scenariusze dla gospodarki światowej
Platforma wiertnicza na morzu
W poniedziałek rano ceny ropy idą w dół. Fot. Anton Petrus/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Rafał Brzoska: Polityka jest dla polityków. Ja mam do zbudowania globalną firmę rodem z Polski
Prezes Grupy InPost mówi, czy zaangażuje się w politykę i dlaczego potrzebujemy EWG 2.0. Opowiada o deregulacji, kryzysie Europy i przejęciu jego firmy.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polskie huby innowacji w rankingu „Financial Times”. Jak w wygląda wsparcie startupów na lokalnym rynku?
Siedem polskich organizacji wspierających startupy znalazło się w rankingu „Europe’s Leading Start-Up Hubs 2026” opublikowanym przez „Financial Times”. Dwie z nich uplasowały się w pierwszej trzydziestce zestawienia, a najwyżej ocenioną instytucją z Polski i regionu został Startup Hub Poland.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Neuroróżnorodność, tkanina jak tkanka i „duchowy” rave w Zachęcie
Co to znaczy, że sztuka może być neuroużyteczna? Jak praca twórcza sprawia, że proces i materia przejmują kontrolę nad człowiekiem? Czy można zanurzyć się w emocjach i sięgnąć do korzeni muzyki klubowej? Na te pytania odpowiadają dwie nowe i jedna kończąca się wystawa trzech różnych artystek: Karoliny Wiktor, Krystyny-Wojtyny-Drouet i Christelle Oyri, których wspólnym mianownikiem jest głęboka uważność na doświadczenie i proces.
21.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Trwa giełdowy szał na złoto, ropę i miedź. Czy ceny nadal będą rosnąć?
Notowania złota i miedzi wyznaczają nowe historyczne maksima, a kurs ropy odbija od wieloletnich minimów. Rynek surowców dawno nie był tak rozgrzany, choć wciąż pozostaje przestrzeń do dalszych wzrostów. Wyjaśniamy, dlaczego inwestorzy coraz częściej sięgają po surowce oraz analizujemy, jakie są perspektywy cenowe na kolejne kwartały.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie nieruchomości coraz silniejszym magnesem dla czeskich funduszy inwestycyjnych
Ponad 7-procentowe stopy zwrotu, większa płynność rynku i niższe ceny aktywów niż w Czechach sprawiają, że Polska stała się jednym z głównych kierunków ekspansji czeskich funduszy nieruchomościowych. Inwestują one przede wszystkim w biura i logistykę, systematycznie zwiększając skalę obecności nad Wisłą.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Dotkliwe kary dla sędziów w prezydenckim projekcie. Współautorem adwokat Ziobry
Wetując ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, prezydent Karol Nawrocki zaproponował własny projekt ustawy o ustroju sądów. Przewiduje on wzmocnienie stanu prawnego pozostawionego po rządach Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wyrzucanie sędziów kwestionujących status wadliwie obsadzonej KRS.
22.02.2026