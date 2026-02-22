Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.02.2026
NEWSROOM XYZ
22.02.2026 13:44

Iran przejął kontrolę nad Hezbollahem. Grupa szykuje się na wojnę z USA i Izraelem

Oficerowie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przejęli kontrolę nad Hezbollahem, który przygotowuje się na wojnę z USA i Izraelem – informują bliskowschodnie media.

W oczekiwaniu na konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem oficerowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przejęli dowodzenie nad Hezbollahem – donosi saudyjska stacja Al-Arabija. Mają oni nie tylko odbudowywać zdolności libańskiej organizacji terrorystycznej, ale też nadzorować przygotowania do wojny i szkolić członków Hezbollahu.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej to elitarna formacja odpowiedzialna za ochronę systemu politycznego Iranu. Podlega bezpośrednio ajatollahowi Alemu Chameneiemu.

W ostatnich dniach siły zbrojne Izraela zaatakowały trzy obiekty związane z jednostką rakietową Hezbollahu. To element kampanii, która ma ograniczyć zdolności rakietowe Hezbollahu przed ewentualnym wybuchem konfliktu na pełną skalę. Mimo to Hezbollah nie odpowiada na ataki Izraela i skupia się na odbudowie swoich zdolności zbrojnych – donosi izraelski portal Walla. Izrael niepokoi się przede wszystkim przyspieszoną odbudową jednostek rakietowych.

Wywiad wojskowy Izraela uważa, że w przypadku wybuchu wojny Izrael może zostać zaatakowany jednocześnie przez Hezbollah, szyickie milicje w Iraku, rebeliantów Huti z Jemenu oraz Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej – podaje izraelski nadawca publiczny Kan. Wszystkie te organizacje są wspierane przez irańskie władze.

W ostatnich dniach wzrosły napięcia na linii Iran-USA. W piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że rozważa ograniczony atak na Iran. Podkreślił jednak, że ma nadzieje na wypracowanie porozumienia z Iranem i że przekona się, czy jest to możliwe w ciągu 10-15 dni.

Z kolei w sobotę pojawiły się rozbieżne doniesienia o rzekomej ewakuacji personalu USA z Bliskiego Wschodu.  Decyzja, o której piszą CBS News i „New York Times”, ma być związana z możliwym atakiem na Iran i ryzykiem odwetu. Doniesieniom zaprzeczają jednak Fox News oraz NewsNation.

Źródło: PAP

Iran wzmacnia obiekty nuklearne i szykuje się na możliwy atak USA
Na zdjęciu członkowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w łodzi na wodach Zatoki Perskiej
Na zdjęciu członkowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w łodzi na wodach Zatoki Perskiej.
Fot. Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nowa strategia dla startupów jeszcze w tym roku. Oto co rekomenduje branża
Jeszcze w tym roku chcemy przedstawić wizję dla startupów – zapowiada ministerstwo rozwoju. W resorcie ma też wreszcie powstać strategia dla sektora kosmicznego – Polska dotychczas nie miała żadnej.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Przepaść dzieli polski rynek VC od zachodniego. Jego roczna wartość to w USA kwestia kilku dni
Spektakularna runda finansowania ElevenLabs pokazuje skalę ambicji spółek technologicznych, ale jednocześnie uwidacznia gigantyczne dysproporcje między krajowym rynkiem a globalnymi hubami venture capital.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Ustrój KRS bez zmian. Co dalej po decyzji prezydenta?
Rządowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa miała uregulować status Rady, która rekomenduje nowych i awansuje czynnych sędziów. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o jej zawetowaniu.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polskie huby innowacji w rankingu „Financial Times”. Jak w wygląda wsparcie startupów na lokalnym rynku?
Siedem polskich organizacji wspierających startupy znalazło się w rankingu „Europe’s Leading Start-Up Hubs 2026” opublikowanym przez „Financial Times”. Dwie z nich uplasowały się w pierwszej trzydziestce zestawienia, a najwyżej ocenioną instytucją z Polski i regionu został Startup Hub Poland.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Rząd chwali się deregulacją i zapowiada drugi etap. „Musimy zmienić myślenie urzędników”
Zespół ds. deregulacji rozpatrzył pół tysiąca postulatów. Czasem ku zdziwieniu wszystkich okazywało się, że nie trzeba było zmieniać prawa, bo przedsiębiorcy wypełniali... nieistniejące wymogi. Minister Maciej Berek zapowiada kontynuację prac. Obiecuje m.in. zmiany w przepisach podatkowych i przyspieszenie postępowań sądowych.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Metro pod obserwacją? „Incydent spełnia kryteria zorganizowanej operacji”
W miniony weekend grupa osób wtargnęła na teren jednej ze stacji warszawskiego metra i zdewastowała wagony. To tylko incydent z udziałem graficiarzy czy test bezpieczeństwa ważnego środka transportu w stolicy?
21.02.2026