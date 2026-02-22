Iran przejął kontrolę nad Hezbollahem. Grupa szykuje się na wojnę z USA i Izraelem

Oficerowie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przejęli kontrolę nad Hezbollahem, który przygotowuje się na wojnę z USA i Izraelem – informują bliskowschodnie media.

W oczekiwaniu na konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem oficerowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przejęli dowodzenie nad Hezbollahem – donosi saudyjska stacja Al-Arabija. Mają oni nie tylko odbudowywać zdolności libańskiej organizacji terrorystycznej, ale też nadzorować przygotowania do wojny i szkolić członków Hezbollahu.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej to elitarna formacja odpowiedzialna za ochronę systemu politycznego Iranu. Podlega bezpośrednio ajatollahowi Alemu Chameneiemu.

W ostatnich dniach siły zbrojne Izraela zaatakowały trzy obiekty związane z jednostką rakietową Hezbollahu. To element kampanii, która ma ograniczyć zdolności rakietowe Hezbollahu przed ewentualnym wybuchem konfliktu na pełną skalę. Mimo to Hezbollah nie odpowiada na ataki Izraela i skupia się na odbudowie swoich zdolności zbrojnych – donosi izraelski portal Walla. Izrael niepokoi się przede wszystkim przyspieszoną odbudową jednostek rakietowych.

Wywiad wojskowy Izraela uważa, że w przypadku wybuchu wojny Izrael może zostać zaatakowany jednocześnie przez Hezbollah, szyickie milicje w Iraku, rebeliantów Huti z Jemenu oraz Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej – podaje izraelski nadawca publiczny Kan. Wszystkie te organizacje są wspierane przez irańskie władze.

W ostatnich dniach wzrosły napięcia na linii Iran-USA. W piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że rozważa ograniczony atak na Iran. Podkreślił jednak, że ma nadzieje na wypracowanie porozumienia z Iranem i że przekona się, czy jest to możliwe w ciągu 10-15 dni.

Z kolei w sobotę pojawiły się rozbieżne doniesienia o rzekomej ewakuacji personalu USA z Bliskiego Wschodu. Decyzja, o której piszą CBS News i „New York Times”, ma być związana z możliwym atakiem na Iran i ryzykiem odwetu. Doniesieniom zaprzeczają jednak Fox News oraz NewsNation.

