23.03.2026 15:54

Ceny złota idą mocno w dół. Strateg PKO BP wskazuje przyczyny

Przecena złota, którą widać w marcu, została wywołana m.in. dramatyczną zmianą oczekiwań co do polityki pieniężnej banków centralnych. Inwestorzy, którzy jeszcze niedawno spodziewali się obniżek lub stabilizacji stóp procentowych, teraz oczekują podwyżek – powiedział PAP strateg PKO BP Mirosław Budzicki.

W poniedziałek ok. godz. 13 złoto było wyceniane na ok. 4,5 tys. dolarów za uncję. Taka cena oznaczałaby spadek ceny złota od początku marca o blisko 20 proc., a od szczytu pod koniec stycznia, gdy cena uncji przekroczyła w trakcie notowań 5,58 tys. dolarów – o ponad 21 proc. Jednak już ok. godz. 15 złoto podrożało do ponad 4,5 tys. dolarów za uncję. To nadal o 15 proc. poniżej ceny z początku marca.

Ceny złota pod presją zmiany nastawienia banków centralnyh

Jak powiedział PAP strateg banku PKO BP Mirosław Budzicki, główną przyczyną przeceny złota jest wywołana przez wojnę w Iranie zmiana oczekiwań co do kierunków polityki pieniężnej głównych banków centralnych.

– Ten konflikt wywołał wprawdzie awersję do aktywów ryzykownych, ale przede wszystkim wpływa na rynki przez rosnące ceny surowców energetycznych. A to z kolei przekłada się na oczekiwania inwestorów, że banki centralne z obawy przed wzrostem inflacji zaczną podnosić stopy procentowe – powiedział Mirosław Budzicki.

– Ta zmiana oczekiwań rynkowych jest dramatyczna – w przypadku Polski jeszcze na początku marca dopuszczano możliwość dwóch obniżek stopy referencyjnej NBP łącznie o 50 pkt proc., czyli do 3,25 proc., a obecnie rynek spodziewa się jej podwyżki o 100 pkt proc., czyli do 4,75 proc. – dodał.

Jak zauważył, również w przypadku innych banków centralnych widać zmianę oczekiwań rynkowych. Dodał, że rynek niedawno oczekiwał stabilizacji stóp procentowych w strefie euro, a obecnie spodziewa się trzech podwyżek, co wywindowałoby stopę depozytową EBC z obecnych 2 proc. do 2,75 proc.

– W USA jeszcze niedawno oczekiwania mówiły o dwóch czy trzech obniżkach stóp procentowych, a obecnie rynek spodziewa się jednej podwyżki stóp Fed – powiedział strateg PKO BP. – I ta zmiana powoduje, że złoto, czyli aktywo nieoprocentowane, w przypadku którego zyskuje się jedynie na wycenie, traci na rzecz innych aktywów. Tutaj jeszcze dochodzi wzrost wartości dolara, który zwykle drożeje w sytuacji podwyższonego napięcia międzynarodowego, co powoduje, że aktywa w dolarach stają się bardziej atrakcyjne niż złoto – dodał.

Złoto (również) wrażliwe na konflikt na Bliskim Wschodzie

Jego zdaniem na wyprzedaż złota w marcu mógł wpłynąć fakt, że inwestorzy w takich okresach podwyższonego ryzyka preferują posiadanie gotówki. W tym przypadku mogli po prostu sprzedawać złoto, aby pozyskać wolne fundusze. W niektórych przypadkach mogli zostać do tego zmuszeni, żeby pokryć straty odnotowane na przykład na rynku obligacji korporacyjnych albo uzupełnić depozyty zabezpieczające, które są konieczne przy niektórych rodzajach inwestycji, np. w instrumenty pochodne.

– To, co stanie się ze złotem, zależy od tego, jak rozwinie się konflikt na Bliskim Wschodzie. Jeśli będziemy widzieć tam eskalację, to będą nadal drożeć surowce energetyczne, będą rosnąć oczekiwania inflacyjne i rynek będzie spodziewał się mocniejszych ruchów ze strony banków centralnych. To może doprowadzić do sytuacji, że cena złota spadnie do 4 tys. dolarów za uncję, a jeśli sytuacja będzie się dalej pogarszać, to złoto może zejść nawet do 3,3 tys. dolarów – powiedział ekonomista PKO BP.

– Jednak ten trend może się odwrócić, jeśli pojawią się sygnały deeskalacji. To było widać na poniedziałkowej sesji – która rozpoczęła się od wyprzedaży aktywów ryzykownych, jednak po informacji, że prezydent USA Donald Trump zdecydował się wstrzymać na pięć dni odwetowe ataki na energetyczną infrastrukturę Iranu, sytuacja na rynkach się poprawiła – dodał Mirosław Budzicki.

Źródło: PAP

Sztabki złota o wadze 1 kg w Perth Mint Refinery w australijskim Pert. Fot. Matt Jelonek/Bloomberg via Getty Images
Nowa nazwa, „praca, płaca i mieszkanie" na kongresie Polski 2050. Czy partia po przejściach ma szansę na przejęcie inicjatywy?
Polska 2050 szoruje po sondażowym dnie i próbuje wyjść z głębokiego kryzysu pod nowym przywództwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Partia zaprezentowała hasła-klucze skierowane do etatowej klasy średniej i zarazem przyjmuje ostrzejszy kurs wobec własnych koalicjantów. Warszawski kongres miał stanowić symboliczne odcięcie się od niedawnych wizerunkowych porażek ugrupowania.
21.03.2026
250 tys. osób na antyrządowym proteście w Pradze. Dlaczego Czesi wyszli na ulice i kto ich tam wyciągnął?
„Ręce precz od publicznej telewizji i publicznego radia” – skandowali manifestanci podczas antyrządowych protestów w Pradze. Czesi wyszli na ulice, bo nie chcą pójść drogą Węgier i Słowacji. W swoim stylu protestowali w obronie społeczeństwa obywatelskiego, wolności kultury i żądali większych wydatków na obronność.
22.03.2026
Już nie tylko Coca-Cola i Pepsi. Gigant spożywczy reaktywuje legendarną markę
Coca-Cola i Pepsi od lat rywalizują o dominację na rynku napojów gazowanych, ale korzysta na tym trzeci gracz. Keurig Dr Pepper awansował na drugie miejsce sprzedaży swojego flagowego napoju i idzie dalej – reaktywuje popularną na południu USA markę coli. Podczas gdy rywale stawiają na wersje bezcukrowe, firma wybiera prostszą strategię: klasyczną, pełnocukrową colę.
22.03.2026
Urodzeni w latach 90. wygrali gospodarczo. Kolejne pokolenia mogą mieć trudniej. A jak mieli starsi?
Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, różnią się między krajami i epokami. Z danych wynika, że Polacy urodzeni w połowie lat 90. trafili na wyjątkowy moment – szybki wzrost gospodarczy, który przyspieszał ich dochody w dorosłym życiu. Jednocześnie dorastali w realiach wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji. Porównaliśmy ich sytuacją z równieśnikami z innych krajów. Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, mogą znacząco różnić się między krajami i epokami. Analiza średniego wzrostu PKB na osobę pokazuje, że Polacy urodzeni w połowie lat 90-tych XX wieku doświadczyli jak dotąd wyjątkowo szybkiego wzrostu gospodarczego w ciągu swojego życia – znacznie wyższego niż ich rówieśnicy w krajach rozwiniętych. Jednocześnie ich dzieciństwo przypadło na okres wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji gospodarczej.
23.03.2026
Apache bardziej polskie. Łódź będzie serwisować wojskowe śmigłowce
Zakup śmigłowców Apache to jedna z największych inwestycji w ramach modernizacji sił zbrojnych. 96 maszyn będzie kosztować Polskę astronomiczną kwotę 40 mld zł. Ale w eksploatacji maszyn będą uczestniczyły także polskie zakłady, m.in. w Łodzi.
23.03.2026
Republika gangów. Jak Haiti utraciło kontrolę nad własnym losem
Początek tego roku miał przynieść Haiti nową głowę państwa i demokratyczny reset. Zamiast tego przyniósł rozpad Przejściowej Rady Prezydenckiej i kolejny dowód na to, że państwo istnieje już głównie formalnie. Łańcuchy dostaw przejęte przez gangi, politycy namaszczani przez obce mocarstwa i wyraźnie spóźniona interwencja międzynarodowa. Zaglądamy za kulisy politycznego i gospodarczego rozpadu państwa, w którym nie ma już tak naprawdę z kim negocjować.
21.03.2026