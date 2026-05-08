Chińskie firmy przejmują europejskie fabryki

Europejscy producenci samochodów coraz częściej rozważają sprzedaż fabryk chińskim partnerom, co ma ratować miejsca pracy, ale może wzmacniać konkurencję z Chin.

Koncern Stellantis analizuje sprzedaż części zakładu w Hiszpanii, a podobne rozmowy prowadzą inne globalne marki. To kolejny etap zmian w przemyśle motoryzacyjnym w Europie.

Presja rynku i ekspansja chińskich producentów

Europejski rynek motoryzacyjny nie odbudował się po pandemii COVID-19, a fabryki producentów samochodów pracują średnio na około 50 procent mocy produkcyjnych. Jednocześnie branża mierzy się z rosnącą presją ze strony chińskich producentów.

Chińskie marki, takie jak BYD, MG, Chery, Geely, Leapmotor, Jaecoo i Xpeng, jeszcze trzy lata temu były niemal nieobecne w Europie. Obecnie odpowiadają już za 9 procent sprzedaży samochodów w Europie i 14 procent sprzedaży aut elektrycznych, wynika z danych Dataforce.

Ich udział rośnie mimo ceł i zachęt konsumenckich, które premiują auta produkowane w Europie. Producenci z Chin omijają te bariery, decydując się na budowę lub zakup fabryk na kontynencie.

Trend ten zapoczątkowała w 2023 roku firma Chery, która przejęła dawny zakład Nissana w Barcelonie. Zakład ma produkować nawet 200 tys. pojazdów rocznie.

Równolegle Nissan rozważa sprzedaż swojej ostatniej europejskiej fabryki w Sunderland w Wielkiej Brytanii, którą mogą przejąć chińskie firmy Chery lub Dongfeng.

Stellantis i Leapmotor: pierwsze tak szerokie partnerstwo

W tym tygodniu Stellantis, właściciel marek takich jak Peugeot, Fiat i Jeep, ogłosił, że analizuje sprzedaż części zakładu Villaverde w Madrycie chińskiemu partnerowi Leapmotor, w którym posiada 51 procent udziałów.

Koncern planuje również udostępnienie fabryki w Saragossie, gdzie Leapmotor miałby produkować modele pod własną marką. W zakładzie mogą powstawać także elektryczne SUV-y Opel rozwijane we współpracy z chińskim partnerem.

Według zapowiedzi Stellantis, to dopiero początek szerszej strategii, a rozwiązania wypracowane z Leapmotor mogą zostać zastosowane także w innych modelach koncernu.

Wcześniej w branży już wykorzystywano chińskie komponenty – przykładem jest elektryczny Renault Twingo, zaprojektowany częściowo w Chinach.

Według doniesień Bloomberga Stellantis rozważa także sprzedaż trzech fabryk we Francji, Niemczech i Włoszech innemu chińskiemu partnerowi – Dongfeng. Delegacja tej firmy miała już odwiedzić zakład we Francji.

Kolejne rozmowy i spór o przyszłość europejskiego przemysłu

Ford potwierdził, że prowadzi rozmowy z chińskim Geely w sprawie częściowej sprzedaży fabryki w Walencji w Hiszpanii. W zakładzie mogłyby powstawać modele przeznaczone na rynek europejski.

Podobne kierunki rozważa Volkswagen. Prezes koncernu Oliver Blume przyznał, że firma analizuje możliwości współpracy z chińskimi partnerami przy produkcji samochodów w Europie.

Blume wskazał również, że alternatywą dla zamykania zakładów może być ich sprzedaż, także firmom z sektora obronnego. Podkreślił, że „najgorszym i najdroższym rozwiązaniem jest zamknięcie fabryki”.

Część ekspertów uważa jednak, że sprzedaż fabryk może być korzystniejsza niż utrzymywanie nadmiaru mocy produkcyjnych. Tak ocenia m.in. prezes OPmobility, Felicie Burelle, wskazując na potrzebę ograniczania nadwyżek w Europie.

Ostrzeżenia przed „łatwą drogą”

Innego zdania są niektórzy analitycy branży. Bernard Jullien z Uniwersytetu w Bordeaux ostrzega, że sprzedaż fabryk chińskim firmom może okazać się krótkowzroczna.

Jego zdaniem takie decyzje oznaczają „danie silnego impulsu konkurentowi w sercu Europy”, co może przyspieszyć jego ekspansję na lokalnych rynkach.

Jullien podkreśla, że dla firm i pracowników sprzedaż fabryki wydaje się łatwiejszą alternatywą niż jej zamknięcie, ale w dłuższej perspektywie może to osłabić europejski przemysł.

Ekspert wskazuje, że chińskie firmy już dziś mają przewagę w rozwoju samochodów elektrycznych, co może skłonić europejskie koncerny do dalszego outsourcingu tej technologii.

Według niego taka strategia „każdy dla siebie” może w efekcie doprowadzić do osłabienia całej europejskiej produkcji motoryzacyjnej.

Jullien apeluje, że jedynie regulacje ze strony władz mogą powstrzymać ten proces i ograniczyć dalsze uzależnienie europejskich producentów od chińskich partnerów.

Źródło: AFP