Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.05.2026
NEWSROOM XYZ
08.05.2026 19:49

Chińskie firmy przejmują europejskie fabryki

Europejscy producenci samochodów coraz częściej rozważają sprzedaż fabryk chińskim partnerom, co ma ratować miejsca pracy, ale może wzmacniać konkurencję z Chin.

Koncern Stellantis analizuje sprzedaż części zakładu w Hiszpanii, a podobne rozmowy prowadzą inne globalne marki. To kolejny etap zmian w przemyśle motoryzacyjnym w Europie.

Presja rynku i ekspansja chińskich producentów

Europejski rynek motoryzacyjny nie odbudował się po pandemii COVID-19, a fabryki producentów samochodów pracują średnio na około 50 procent mocy produkcyjnych. Jednocześnie branża mierzy się z rosnącą presją ze strony chińskich producentów.

Chińskie marki, takie jak BYD, MG, Chery, Geely, Leapmotor, Jaecoo i Xpeng, jeszcze trzy lata temu były niemal nieobecne w Europie. Obecnie odpowiadają już za 9 procent sprzedaży samochodów w Europie i 14 procent sprzedaży aut elektrycznych, wynika z danych Dataforce.

Ich udział rośnie mimo ceł i zachęt konsumenckich, które premiują auta produkowane w Europie. Producenci z Chin omijają te bariery, decydując się na budowę lub zakup fabryk na kontynencie.

Czytaj również: Spada sprzedaż samochodów BYD na rynku chińskim. To już ósmy taki miesiąc z rzędu

Trend ten zapoczątkowała w 2023 roku firma Chery, która przejęła dawny zakład Nissana w Barcelonie. Zakład ma produkować nawet 200 tys. pojazdów rocznie.

Równolegle Nissan rozważa sprzedaż swojej ostatniej europejskiej fabryki w Sunderland w Wielkiej Brytanii, którą mogą przejąć chińskie firmy Chery lub Dongfeng.

Stellantis i Leapmotor: pierwsze tak szerokie partnerstwo

W tym tygodniu Stellantis, właściciel marek takich jak Peugeot, Fiat i Jeep, ogłosił, że analizuje sprzedaż części zakładu Villaverde w Madrycie chińskiemu partnerowi Leapmotor, w którym posiada 51 procent udziałów.

Koncern planuje również udostępnienie fabryki w Saragossie, gdzie Leapmotor miałby produkować modele pod własną marką. W zakładzie mogą powstawać także elektryczne SUV-y Opel rozwijane we współpracy z chińskim partnerem.

Według zapowiedzi Stellantis, to dopiero początek szerszej strategii, a rozwiązania wypracowane z Leapmotor mogą zostać zastosowane także w innych modelach koncernu.

Wcześniej w branży już wykorzystywano chińskie komponenty – przykładem jest elektryczny Renault Twingo, zaprojektowany częściowo w Chinach.

Według doniesień Bloomberga Stellantis rozważa także sprzedaż trzech fabryk we Francji, Niemczech i Włoszech innemu chińskiemu partnerowi – Dongfeng. Delegacja tej firmy miała już odwiedzić zakład we Francji.

Kolejne rozmowy i spór o przyszłość europejskiego przemysłu

Ford potwierdził, że prowadzi rozmowy z chińskim Geely w sprawie częściowej sprzedaży fabryki w Walencji w Hiszpanii. W zakładzie mogłyby powstawać modele przeznaczone na rynek europejski.

Podobne kierunki rozważa Volkswagen. Prezes koncernu Oliver Blume przyznał, że firma analizuje możliwości współpracy z chińskimi partnerami przy produkcji samochodów w Europie.

Blume wskazał również, że alternatywą dla zamykania zakładów może być ich sprzedaż, także firmom z sektora obronnego. Podkreślił, że „najgorszym i najdroższym rozwiązaniem jest zamknięcie fabryki”.

Czytaj również: Volkswagen wprowadza agentów AI do swoich samochodów. Na razie tylko w Chinach

Część ekspertów uważa jednak, że sprzedaż fabryk może być korzystniejsza niż utrzymywanie nadmiaru mocy produkcyjnych. Tak ocenia m.in. prezes OPmobility, Felicie Burelle, wskazując na potrzebę ograniczania nadwyżek w Europie.

Ostrzeżenia przed „łatwą drogą”

Innego zdania są niektórzy analitycy branży. Bernard Jullien z Uniwersytetu w Bordeaux ostrzega, że sprzedaż fabryk chińskim firmom może okazać się krótkowzroczna.

Jego zdaniem takie decyzje oznaczają „danie silnego impulsu konkurentowi w sercu Europy”, co może przyspieszyć jego ekspansję na lokalnych rynkach.

Jullien podkreśla, że dla firm i pracowników sprzedaż fabryki wydaje się łatwiejszą alternatywą niż jej zamknięcie, ale w dłuższej perspektywie może to osłabić europejski przemysł.

Ekspert wskazuje, że chińskie firmy już dziś mają przewagę w rozwoju samochodów elektrycznych, co może skłonić europejskie koncerny do dalszego outsourcingu tej technologii.

Według niego taka strategia „każdy dla siebie” może w efekcie doprowadzić do osłabienia całej europejskiej produkcji motoryzacyjnej.

Jullien apeluje, że jedynie regulacje ze strony władz mogą powstrzymać ten proces i ograniczyć dalsze uzależnienie europejskich producentów od chińskich partnerów.

Źródło: AFP

Jak świat reaguje na inwazję chińskich aut i jaki błąd popełnia UE
Zdjęcie przedstawia salon BYD w Warszawie
Ekspert z Uniwersytetu Bordeaux wskazuje, że chińskie firmy już dziś mają przewagę w rozwoju samochodów elektrycznych, co może skłonić europejskie koncerny do dalszego outsourcingu tej technologii. Fot. NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Marki własne rozpychają się na półkach. „Rywalizacja będzie coraz ostrzejsza”
Marki własne przełamały stereotyp tańszego zamiennika i stanowią już prawie jedną czwartą wartości polskiego rynku FMCG. Producenci wciąż mają jednak dużo do zrobienia, jeśli chcą nadgonić Europę…
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
InFakt łączy księgowość z bankowością. Przedsiębiorcy mają mniej klikać i szybciej rozliczać firmę
Dotąd znany z usług księgowych inFakt rozszerza ofertę dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Wystarczy jedna aplikacja, by firma mogła wystawiać faktury, a także zarządzać podatkami i kontem…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy Społeczeństwo
Pożar Puszczy Solskiej odsłonił smutne realia polskich służb mundurowych
Pożar na Lubelszczyźnie pokazał dwie ważne kwestie: gotowość do działań straży pożarnej ma luki. Policyjne lotnictwo – też. I nie ma w tym żadnego przypadku, a raczej sygnał ostrzegawczy. Kolejny.
06.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Społeczeństwo
Odmowa pożyczki to dopiero początek. Tak klienci trafiają do szarej strefy
Na początku 2026 r. odrzucono 79 proc. wniosków o pożyczkę. Dla wielu klientów oznacza to wejście w szarą strefę, gdzie warunki bywają skrajnie niekorzystne, a spłata może oznaczać oddanie nawet…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Zaufanie pod presją algorytmu. Czy konsumenci oddadzą zakupy agentom AI?
Wyobraź sobie, że zakupy robi za Ciebie ktoś niewidzialny, przegląda setki ofert, porównuje ceny i jednym kliknięciem dopina transakcję, zanim zdążysz o tym pomyśleć. Wygodne? Bardzo. Ale gdzieś z…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Nietypowy sojusz postkomunistów i skrajnej prawicy obalił proeuropejski rząd Rumunii
Rumuński parlament miażdżącą większością przegłosował wotum nieufności wobec gabinetu premiera Ilie Bolojana. Kryzys polityczny nabiera tempa w momencie, gdy Bukareszt walczy o odbudowę wiarygodności…
05.05.2026